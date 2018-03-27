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Como ficou

Um aeroporto com padrão europeu: curiosidades sobre a obra

Promessa é que terminal tenha qualidade internacional

Publicado em 27 de Março de 2018 às 18:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2018 às 18:07
 Mais de 15 anos depois da primeira licitação para a obra do Aeroporto de Vitória, enfim os capixabas poderão conferir e utilizar o tão aguardado novo terminal, que promete ter qualidade internacional. Com os investimentos de R$ 559,4 milhões, a capacidade de movimentação de passageiros será mais que duplicada, passando dos atuais 3,5 milhões de usuários para cerca de 8,4 milhões por ano.
especial
O Aeroporto de Vitória terá o mesmo padrão do de Brasília, que é comparado aos aeroportos internacionais da Europa. Aqui será menor, mas da mesma qualidade. Portanto, com a mesma qualidade dos da Europa, prometeu o ex-ministro do Aviação Civil Eliseu Padilha, em 2015, na ocasião do evento de retomada das obras, que estavam paradas há sete anos.
Para explicar esse padrão europeu, o Gazeta Online reuniu as principais modernizações previstas no projeto que vão trazer mais conforto e comodidade aos passageiros.

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