Um aeroporto com padrão europeu: curiosidades sobre a obra

Mais de 15 anos depois da primeira licitação para a obra do Aeroporto de Vitória, enfim os capixabas poderão conferir e utilizar o tão aguardado novo terminal, que promete ter qualidade internacional. Com os investimentos de R$ 559,4 milhões, a capacidade de movimentação de passageiros será mais que duplicada, passando dos atuais 3,5 milhões de usuários para cerca de 8,4 milhões por ano.

O Aeroporto de Vitória terá o mesmo padrão do de Brasília, que é comparado aos aeroportos internacionais da Europa. Aqui será menor, mas da mesma qualidade. Portanto, com a mesma qualidade dos da Europa, prometeu o ex-ministro do Aviação Civil Eliseu Padilha, em 2015, na ocasião do evento de retomada das obras, que estavam paradas há sete anos.