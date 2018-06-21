Uber permitirá pagamento de gorjetas a motoristas pelo aplicativo

Atualização também chegará ao serviço Uber Eats Crédito: PSafe | Divulgação

A Uber incluiu a opção de oferecer uma gorjeta aos motoristas, diretamente pelo aplicativo. A atualização será enviada a parceiros e usuários aos poucos, nas próximas semanas, e também estará disponível para o Uber Eats.

A novidade, de acordo com o diretor-geral da Uber no Brasil, Guilherme Telles, tem o objetivo de recompensar o esforço de motoristas e entregadores:

 Desde o ano passado, melhorar a experiência dos nossos parceiros tem sido uma prioridade.

Com a mudança, ao fim de cada viagem por meio do aplicativo ou de cada entrega do Uber Eats pagas com meios digitais (cartões ou créditos Uber), o usuário passará a ver sugestões de valores de gorjetas, as quais serão repassadas por completo e sem taxas adicionais.

A autorização do pagamento será feita com apenas um toque. Entretanto, também será possível inserir um valor específico.

O pagamento de gorjeta não será obrigatório e, sempre que acontecer, será discriminado nos recibos enviados aos profissionais e aos usuários.

Para começar a oferecer gorjetas, será necessário atualizar os aplicativos.

No exterior

Funcionários da Uber nos Estados Unidos estão testando uma nova funcionalidade do aplicativo: a opção de esperar um pouco a mais para pedir um carro e, em contrapartida, pagar um valor mais baixo.