TV Record pede moratória de 90 dias para pagar dívidas trabalhistas

As dívidas, no entanto, não são recentes. Uma delas, por exemplo, é com uma ex-funcionária que ganhou um processo de cerca de R$ 3 milhões.

De propriedade de Edir Macedo, bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, a companhia vem perdendo audiência nos últimos anos, atualmente alternando-se em segundo e terceiro lugares na audiência com o SBT. A companhia, há cerca de uma década, tinha a intenção de rivalizar com a líder TV Globo, mas as ambições não se materializaram.