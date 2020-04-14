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Mais tempo

TV Record pede moratória de 90 dias para pagar dívidas trabalhistas

A companhia vem perdendo audiência nos últimos anos, atualmente alternando-se em segundo e terceiro lugares na audiência com o SBT
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 abr 2020 às 22:03

Publicado em 13 de Abril de 2020 às 22:03

A TV Record pediu um adiamento de 90 dias no pagamento de suas dívidas trabalhistas, em ação protocolada na Justiça do Trabalho, em São Paulo. A companhia afirma que a moratória de três meses nos pagamentos foi solicitada em virtude do surto de coronavírus, que prejudicou suas receitas.
TV Record
TV Record tem dívidas trabalhistas anteriores à crise do coronavírus Crédito: Reprodução
As dívidas, no entanto, não são recentes. Uma delas, por exemplo, é com uma ex-funcionária que ganhou um processo de cerca de R$ 3 milhões.
De propriedade de Edir Macedo, bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, a companhia vem perdendo audiência nos últimos anos, atualmente alternando-se em segundo e terceiro lugares na audiência com o SBT. A companhia, há cerca de uma década, tinha a intenção de rivalizar com a líder TV Globo, mas as ambições não se materializaram.
A informação sobre o pedido de moratória foi primeiro anunciada na coluna de Ricardo Feltrin, no UOL.

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