Transportes e alimentos puxam alta da inflação de Vitória em janeiro

Tomate teve alta de 74,68% Crédito: TeroVesalainen/Pixabay

A inflação oficial de Vitória foi de 0,70%, com 0,31 ponto percentual acima do 0,39% de dezembro de 2017, divulgou o IBGE nesta quinta-feira (8). Os dados são do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo). Transportes e alimentos puxaram a alta em Vitória. No acumulado dos últimos 12 meses, a inflação atingiu 2,55%.

Já o setor de alimentação e bebidas registrou alta de 1,14%. Entre os itens, destaque para o tomate, com alta de 74,68%.

Em seguida, está o setor de artigos de residência (0,89%). Dos nove grupos que compõem o índice, houve redução apenas no vestuário, com -0,68%. Veja gráfico no fim da matéria.

Já o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) ficou em 0,64%, alta de 0,46 ponto percentual em relação a dezembro, quando o índice estava em 0,18%. No acumulado de doze meses, a variação foi de 1,68%.

NO PAÍS

Já no cenário nacional, os preços subiram, em média, 0,29% em janeiro, frente ao mês anterior, segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerado a inflação oficial no país. É resultado mais baixo para meses de janeiro desde o Plano Real.

Em janeiro de 2017, a taxa tinha sido de 0,38%. Em 12 meses, a inflação, que havia encerrado 2017 em 2,95%, desacelerou para 2,86%. Nos doze meses encerrados em janeiro de 2017, a alta tinha sido de 5,35%. O fim da cobrança vermelha nas contas de luz, que vigorou em dezembro, ajudou na desaceleração dos preços.

Em dezembro, a variação havia ficado em 0,44%, em relação a novembro.

O Brasil fechou 2017 com a menor inflação em duas décadas, graças principalmente à queda dos preços dos alimentos. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), de 2,95%, foi a menor taxa desde 1998 (1,65%) e a segunda menor da série histórica.