Trabalho nas ruas garante o sustento de 27 mil no Espírito Santo

Gilmar Rodrigues de Araujo tira o sustento da família vendendo panos em um cruzamento de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Passando por Vitória, encontramos pessoas como Gilmar Rodrigues de Araujo, 55 anos, trabalhando nas ruas da cidade. É vendendo panos de prato e de chão, em um cruzamento do bairro Santa Helena, que há três anos ele coloca comida na mesa de casa e sustenta a família.

Diariamente, das 6h30 às 16h, Gilmar aguarda o semáforo ficar vermelho para realizar seu trabalho. É nesses curtos intervalos de sinal fechado que ele tem a oportunidade de oferecer suas mercadorias aos motoristas e ganhar seu salário.

Gilmar trabalhava como repositor de mercado e, há três anos, perdeu o emprego, exatamente no meio da crise econômica do país. Distribuí meu currículo em várias empresas, mas, por causa da minha idade e da crise, não consegui arrumar outro. Então, decidi vender panos na rua, relata.

A história de luta diária dele se assemelha a de outras 10 mil pessoas que vivem no Estado. Elas foram impactadas pela crise, ficaram sem emprego e precisaram se tornar ambulantes.

Nos últimos quatro anos, essa foi a quantidade de pessoas a mais que passaram a trabalhar em vias públicas ou nos coletivos espalhados pelo Espírito Santo.

Dados da Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio Contínua (Pnad-C) mostram que, em 2013, ano que antecedeu a crise, em média, 16,1 mil pessoas trabalhavam como ambulantes no Estado. No ano passado, essa média subiu e chegou a 27 mil, um acréscimo de 68,7% no período.

De acordo com o economista Rudisom Rodrigues de Paula, as estatísticas de desemprego vêm mostrando que existe uma tendência de aumento no número de trabalhadores informais. Com a crise, as empresas começaram a investir menos e a criação de empregos foi diminuindo. Com isso, muitas pessoas que estavam no mercado de trabalho foram demitidas, comenta.

Para o economista, esse fenômeno de migração acaba segurando um pouco a taxa de desemprego, que só não está maior porque as pessoas estão buscando um trabalho informal.

IMPACTO DEMOROU





Os efeitos da crise que começou em 2014 e fez o desemprego crescer ainda estão sendo sentidos pela população. O maior salto no número de ambulantes ocorreu de 2015 para 2016. Em 2015, eram 17,9 mil pessoas nessa situação e, no ano seguinte, o número cresceu e atingiu 26,6 mil.

De acordo com o economista e professor dos MBAs da FGV Robson Gonçalves, as empresas demoraram a dar início às demissões. Desse modo, o índice atingido em 2016 foi um reflexo tardio dos anos anteriores.

Como é caro demitir um trabalhador no Brasil, as pessoas ainda esperaram para ver se a situação iria melhorar. Com isso, vimos um salto no número de ambulantes em 2016, argumenta.

Outro ponto de peso que breca a recuperação econômica do Estado é a taxa de desemprego, que em 2017 ficou em 13,1%, superior aos 7,1% de 2013.

Drielly Bergamini Aguirre, 31 anos, sentiu na pele o significado desses números e virou ambulante. Quatro anos atrás, eu trabalhava na área de limpeza em uma empresa e fui demitida. Em janeiro, comecei a vender pão de queijo. Essa foi a única oportunidade de emprego que tive nesse tempo.

Segundo Gonçalves, com o atual estoque de pessoas que estão sem emprego ou trabalhando informalmente, o país ainda vai demorar para recuperar completamente o nível de postos que tinha antes da crise. O Espírito Santo deve levar no mínimo seis anos para reverter esse processo de trabalho informal e ter um número de ambulantes nas ruas mais próximo do seu padrão normal, afirma.

RENDA MÉDICA DOS AMBULANTES DO ES DIMINUIU

Com um número de ambulantes cada vez maior na ruas, a renda média desses trabalhadores diminuiu em 17,89%, em 2017. Além disso, o trabalho que rende pouco mais de um salário mínimo não tem carteira assinada ou qualquer tipo benefício de um contrato de trabalho formal.

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), em 2016, um ambulante conseguia ganhar em média, por mês, no Estado, R$ 1.213. Já no ano passado, esse valor caiu para R$ 996.

A média de salário no Espírito Santo, no entanto, é superior a do Brasil. Em 2016, no país, um ambulante recebia, em média, R$ 1.190 por mês. No ano passado, passou para R$ 857. Enquanto no Estado o salário médio da categoria teve retração de 17,89%, no Brasil, ele reduziu 27,98% de um ano para o outro.

REALIDADE

Se por um lado a informalidade conseguiu fazer com que o número de pessoas sem atividade no país não despencasse de vez, ela também deixou várias pessoas em uma situação de não saber se no fim do dia, ou do mês, conseguiriam levar dinheiro para casa e alimentar a família.

Esse é o caso do André Luiz Reche Santos, 39 anos. Ele sai para trabalhar às 8h30 e só retorna às 20h30. Indo de coletivo em coletivo com muitas opções de doces para vender, ele conseguiu uma alternativa de trabalho. De um em um real eu vou ganhando dinheiro honestamente. A concorrência aumentou muito nos últimos anos, com isso, o que tiro por mês diminuiu, conta.

O preço dele é fixo, de R$ 1 o pacote. Oferecendo balas nesse preço é mais fácil das pessoas comprarem, pois está bem acessível e é algo que todos gostam, entrega sua estratégia de venda.

André Luiz ficou desempregado há três anos e a migração para a informalidade foi a única alternativa que ele e milhares de outras pessoas encontraram para continuar trabalhando e conseguir uma renda. Além dessa dificuldade, ele destaca a rotina de preconceitos que enfrenta por parte de algumas pessoas na hora em que entra em um transporte público para oferecer suas mercadorias.

Eu já trabalhei como frentista, vidraceiro, repositor de estoque, auxiliar de serviços gerais, entre tantas outras funções. Como não consegui mais arrumar emprego, virei ambulante. As pessoas acham que a gente não tem coragem de levantar cedo e ir trabalhar porque estamos entrando no ônibus pedindo que comprem algo. Essa é a única forma de sustentar nossas famílias de maneira honesta já que não conseguimos arrumar emprego, defende.

ANÁLISE

Impacto direto na arrecadação

Uma vez que a pessoa fica desempregada e não consegue recolocação em sua área de especialização, no mercado de trabalho formal, depois de um certo tempo ela acaba buscando outras formas de conseguir rendimento para sua sobrevivência e de sua família. Esse rendimento acaba vindo de fontes não convencionais e que acaba suprindo essa necessidade de subsistência familiar por um tempo. Na economia, esse tipo de emprego informal tem um impacto direto na arrecadação de tributos, uma vez que essas atividades não estão sujeitas à tributação direta e esse tipo de atividade acaba não sendo captada por indicadores como o PIB, por exemplo, ficando de fora das estatísticas oficiais de crescimento econômico. Tem um impacto também forte na Previdência Social, pois a quase totalidade desses trabalhadores acaba não recolhendo a contribuição previdenciária, onerando o sistema.

Juliano César Gomes, economista

Extremamente preocupante

Os números do IBGE evidenciam dados alarmantes. Em 2013, 13.821 pessoas que trabalhavam com o comércio ambulante e feiras. No fim de 2017, eram 16.456  um aumento de 19,06%. Nos serviços ambulantes de alimentação, em 2013 eram 2.281 pessoas sobrevivendo de pequenas vendas. Em 2017, um pequeno exército de 10.543 ambulantes comercializando seus produtos. O aumento nesse período foi de 362,21%. Extremamente preocupante! Deve-se atentar para esse impacto negativo do aumento da informalidade, como a diminuição da velocidade da recuperação econômica. Esses negócios utilizam menos capital, menos tecnologia e empregam com menos qualificação. Ou seja, os trabalhadores direcionam para o setor menos produtivo de todo o mercado de trabalho. A perda do capital humano pode ser irreversível para o trabalhador quanto mais tempo ele fica na rua, porque suas habilidades ficarão defasadas.