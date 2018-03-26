Trabalhadores são multados depois de mentir na Justiça

Justiça Crédito: Arabson

O trabalhador entra na Justiça pedindo uma indenização do patrão. A causa parece sólida até que algumas contradições começam a vir à tona. De vítima essa pessoa passa a ser a vilã da história, correndo sérios riscos de sentir no bolso o peso de tentar enganar a Justiça do Trabalho.

Além de pagar multas de até 10% da causa, alguns profissionais acabam condenados a indenizar o empregador. As penalidades contra os mentirosos estão ainda mais severas com a reforma trabalhista e valem também para as testemunhas e para os advogados. A nova lei acrescenta aos castigos o pagamento das custas da ação e dos honorários advocatícios em situações em que a ação foi ajuizada numa tentativa de enriquecimento fácil.

Na última segunda-feira, 19, um trabalhador foi punido com multa de 10% do valor da causa por litigância de má-fé. Ele pedia R$ 38 mil de uma grande empresa, acusando-a de não garantir a segurança no trabalho. Quando chegava no portão da fábrica, o empregado foi ferido por um outro funcionário da companhia com vários tiros.

A punição foi aplicada quando o juiz descobriu o motivo da tentativa de homicídio no ambiente profissional: o autor da ação havia recrutado o colega para uma pirâmide financeira. Ao quebrar, o esquema havia dado prejuízos financeiros ao responsável pelos disparos.

Como a causa foi ingressada antes da nova legislação do trabalho, o empregado foi enquadrado apenas pelo Código Processual Civil. Conseguiu escapar de pagar as custas e os honorários, no entanto, terá que arcar com R$ 3,8 mil corrigidos pela tabela dos índices trabalhistas do Tribunal Superior do Trabalho.

No dia 14, o Tribunal Regional do Trabalho da 17º Região (TRT-ES) também multou em 2% do valor da causa de R$ 150 mil um chef de cozinha que acusava o ex-patrão de atrapalha-lo a conseguir um novo emprego. Além dos R$ 3 mil que terá que desembolsar, o trabalhador precisará indenizar o antigo empregador em um salário mínimo.

Alguns juízes já estão punindo até as testemunhas que prestam depoimentos mentirosos Marcelo Tomolei, juiz do Trabalho

Para provar a difamação, o profissional apresentou uma conversa do antigo patrão gravada pelo potencial novo empregador. Porém, o Tribunal entendeu que o trabalhador não deu detalhes sobre como obteve acesso ao áudio e também não identificou nada grave no diálogo.

A situação do trabalhador ficou ainda pior por conta das declarações contraditórias e confusas apresentadas por esse novo empregador, uma das testemunhas do processo. Foi revelado ainda que o autor da ação já havia ajuizado uma ação semelhante um ano antes contra outro pessoa.

A decisão, da segunda instância, foi mais branda do que a tomada pelo juízo de primeiro grau. Antes da sentença ser reformada, o chef de cozinha tinha sido condenado a pagar R$ 15 mil de multa mais R$ 15 mil de indenização.

ALGO COMUM

As mentiras nos processos trabalhistas são muito comuns, segundo o juiz do Trabalho Fábio Bonisson. É algo que acontece dos dois lados. Um exemplo disso é o patrão que apresenta cartão de ponto falso e do empregado que falta ao emprego, mas tem o ponto preenchido por outro colega. São irregularidades que conseguimos descobrir durante o processo, explica.

Para definir a multa, acrescenta o magistrado, é analisado o grau da desonestidade tanto do patrão quanto do empregado, se é leve, moderado ou grave. No caso do trabalhador que mente, a indenização é fixada quando a empresa tem prejuízos financeiros ou a sua imagem caluniada.

As punições estipuladas ao trabalhador não têm valores altos, pois nossa intenção é ser pedagógico, afirma Bonisson.

O juiz do Trabalho Marcelo Tomolei diz que, assim como o trabalhador e a empresa, testemunhas são usadas para propagar uma informação falsa a favor de um dos lados. Acontece muito da testemunha falar algo diferente do que o empregado disse. Em certas situações, podemos entender que é apenas uma confusão. Mas, em outras, conseguimos perceber a má-fé. Ele acrescenta: Alguns juízes já estão punindo as testemunhas que prestam depoimentos mentirosos.

APLICATIVOS DESMASCARAM MENTIROSOS

Para descobrir as mentiras de trabalhadores ou mesmo dos patrões, alguns juízes chegam a decretar a quebra do sigilo telefônico e telemático durante as audiências com a intenção de ter acesso a e-mails e mensagens de texto e voz trocadas, por exemplo, pelo WhatsApp.

O juiz do Trabalho Fábio Bonisson, que atua em Vitória, conta que tomou uma medida semelhante na última quinta-feira. O patrão, para demonstrar as mentiras do ex-empregado, mostrou uma conversa entre os dois. O trabalhador alegou que as conversas eram montagens. Para saber quem estava falando a verdade, decidi pela quebra do sigilo. Ao ver o WhatsApp do empregado, pude constatar que ele estava mentindo, revela.

Quem violar essa regra pode ser punido. Ninguém pode se defender mentindo, contando uma história que não aconteceu Jeane Martins, advogada trabalhista e professora da Faculdade de Direito de Vitória

Segundo Bonisson, existem situações do trabalhador mentir até para o advogado. Mas a Justiça está vigilante para impedir o enriquecimento sem causa, acrescenta.

No Rio de Janeiro, no mês passado, um juiz multou um trabalhador ao ter acesso a mensagens que mostravam que o autor da ação estava combinando um pagamento para a testemunha. No mesmo dia, uma outra juíza descobriu que o autor de uma outra ação iria pagar R$ 70 para uma pessoa testemunhar no processo.

O juiz Marcelo Tomolei, que também atua em Vitória, afirma que mensagens e áudios têm ajudado a esclarecer algumas ações. Porém, na maioria dos processos, são as contradições das testemunhas que acabam sendo decisivas nas audiências.

Só é importante deixar claro que as punições aplicadas para quem mente não servem para afastar da Justiça que tem mesmo direito de cobrar algo do empregador.

A Justiça está vigilante para impedir o enriquecimento sem causa Fábio Bonisson, juiz do Trabalho