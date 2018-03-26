Trabalhadores são multados depois de mentir na Justiça

O trabalhador entra na Justiça pedindo uma indenização do patrão. A causa parece sólida até que algumas contradições começam a vir à tona. De vítima essa pessoa passa a ser a vilã da história, correndo sérios riscos de sentir no bolso o peso de tentar enganar a Justiça do Trabalho.
Além de pagar multas de até 10% da causa, alguns profissionais acabam condenados a indenizar o empregador. As penalidades contra os mentirosos estão ainda mais severas com a reforma trabalhista e valem também para as testemunhas e para os advogados. A nova lei acrescenta aos castigos o pagamento das custas da ação e dos honorários advocatícios em situações em que a ação foi ajuizada numa tentativa de enriquecimento fácil.
Na última segunda-feira, 19, um trabalhador foi punido com multa de 10% do valor da causa por litigância de má-fé. Ele pedia R$ 38 mil de uma grande empresa, acusando-a de não garantir a segurança no trabalho. Quando chegava no portão da fábrica, o empregado foi ferido por um outro funcionário da companhia com vários tiros.
A punição foi aplicada quando o juiz descobriu o motivo da tentativa de homicídio no ambiente profissional: o autor da ação havia recrutado o colega para uma pirâmide financeira. Ao quebrar, o esquema havia dado prejuízos financeiros ao responsável pelos disparos.
Como a causa foi ingressada antes da nova legislação do trabalho, o empregado foi enquadrado apenas pelo Código Processual Civil. Conseguiu escapar de pagar as custas e os honorários, no entanto, terá que arcar com R$ 3,8 mil corrigidos pela tabela dos índices trabalhistas do Tribunal Superior do Trabalho.
No dia 14, o Tribunal Regional do Trabalho da 17º Região (TRT-ES) também multou em 2% do valor da causa de R$ 150 mil um chef de cozinha que acusava o ex-patrão de atrapalha-lo a conseguir um novo emprego. Além dos R$ 3 mil que terá que desembolsar, o trabalhador precisará indenizar o antigo empregador em um salário mínimo.
Alguns juízes já estão punindo até as testemunhas que prestam depoimentos mentirosos
Para provar a difamação, o profissional apresentou uma conversa do antigo patrão gravada pelo potencial novo empregador. Porém, o Tribunal entendeu que o trabalhador não deu detalhes sobre como obteve acesso ao áudio e também não identificou nada grave no diálogo.
A situação do trabalhador ficou ainda pior por conta das declarações contraditórias e confusas apresentadas por esse novo empregador, uma das testemunhas do processo. Foi revelado ainda que o autor da ação já havia ajuizado uma ação semelhante um ano antes contra outro pessoa.
A decisão, da segunda instância, foi mais branda do que a tomada pelo juízo de primeiro grau. Antes da sentença ser reformada, o chef de cozinha tinha sido condenado a pagar R$ 15 mil de multa mais R$ 15 mil de indenização.
ALGO COMUM
As mentiras nos processos trabalhistas são muito comuns, segundo o juiz do Trabalho Fábio Bonisson. É algo que acontece dos dois lados. Um exemplo disso é o patrão que apresenta cartão de ponto falso e do empregado que falta ao emprego, mas tem o ponto preenchido por outro colega. São irregularidades que conseguimos descobrir durante o processo, explica.
Para definir a multa, acrescenta o magistrado, é analisado o grau da desonestidade tanto do patrão quanto do empregado, se é leve, moderado ou grave. No caso do trabalhador que mente, a indenização é fixada quando a empresa tem prejuízos financeiros ou a sua imagem caluniada.
As punições estipuladas ao trabalhador não têm valores altos, pois nossa intenção é ser pedagógico, afirma Bonisson.
O juiz do Trabalho Marcelo Tomolei diz que, assim como o trabalhador e a empresa, testemunhas são usadas para propagar uma informação falsa a favor de um dos lados. Acontece muito da testemunha falar algo diferente do que o empregado disse. Em certas situações, podemos entender que é apenas uma confusão. Mas, em outras, conseguimos perceber a má-fé. Ele acrescenta: Alguns juízes já estão punindo as testemunhas que prestam depoimentos mentirosos.
APLICATIVOS DESMASCARAM MENTIROSOS
Para descobrir as mentiras de trabalhadores ou mesmo dos patrões, alguns juízes chegam a decretar a quebra do sigilo telefônico e telemático durante as audiências com a intenção de ter acesso a e-mails e mensagens de texto e voz trocadas, por exemplo, pelo WhatsApp.
O juiz do Trabalho Fábio Bonisson, que atua em Vitória, conta que tomou uma medida semelhante na última quinta-feira. O patrão, para demonstrar as mentiras do ex-empregado, mostrou uma conversa entre os dois. O trabalhador alegou que as conversas eram montagens. Para saber quem estava falando a verdade, decidi pela quebra do sigilo. Ao ver o WhatsApp do empregado, pude constatar que ele estava mentindo, revela.
Quem violar essa regra pode ser punido. Ninguém pode se defender mentindo, contando uma história que não aconteceu
Segundo Bonisson, existem situações do trabalhador mentir até para o advogado. Mas a Justiça está vigilante para impedir o enriquecimento sem causa, acrescenta.
No Rio de Janeiro, no mês passado, um juiz multou um trabalhador ao ter acesso a mensagens que mostravam que o autor da ação estava combinando um pagamento para a testemunha. No mesmo dia, uma outra juíza descobriu que o autor de uma outra ação iria pagar R$ 70 para uma pessoa testemunhar no processo.
O juiz Marcelo Tomolei, que também atua em Vitória, afirma que mensagens e áudios têm ajudado a esclarecer algumas ações. Porém, na maioria dos processos, são as contradições das testemunhas que acabam sendo decisivas nas audiências.
Só é importante deixar claro que as punições aplicadas para quem mente não servem para afastar da Justiça que tem mesmo direito de cobrar algo do empregador.
A Justiça está vigilante para impedir o enriquecimento sem causa
A advogada trabalhista e professora da Faculdade de Direito de Vitória, Jeane Martins, afirma que o objetivo da Justiça do Trabalho é que os direitos sejam cumpridos. Quem violar essa regra pode ser punido. Ninguém pode se defender mentindo, contando uma história que não aconteceu. Em alguns casos, a testemunha fala algo diferente do que o trabalhador havia dito, provas são colhidas, acariações são feitas até que a mentira aparece.