Trabalhadores passam mal em navio atracado em Portocel

Navio Sepetiba Bay: embarcação ainda está atracada em Portocel, sem previsão de deixar o local Crédito: Pedro Torrezin | Marine Traffic

Dois trabalhadores que atuavam na retirada da madeira do navio Sepetiba Bay passaram mal na manhã desta segunda-feira (6). A embarcação, atracada no Portocel, em Aracruz, é a mesma onde morreram três trabalhadores no dia 24 de julho.

Durante o novo incidente, os profissionais, que estavam no porão do navio afirmaram ter sentido um forte cheiro, semelhante ao de ovo podre. Um deles chegou a ter tontura. Por segurança, os estivadores usaram máscaras de oxigênio e foram resgatados, sendo levados para atendimento médico por precaução.

Segundo o presidente do Sindicato dos Estivadores, José Adilson Pereira, após o episódio, um bombeiro civil foi até o porão medir o nível de oxigênio e verificar se havia a presença de gás no ambiente. As medicações não mostraram anormalidades.

Estamos trabalhando com todos os protocolos de segurança. Ninguém se feriu, mas a situação, lógico, deu um susto nos trabalhadores, disse, ao acrescentar que o descarregamento da madeira está quase no final.

O superintendente do Ministério do Trabalho no Espírito Santo, Alcimar Candeias, disse que os auditores fiscais não estavam presentes na ocorrência desta segunda-feira, mas que vão apurar o que pode ter provocado o mal-estar. Ele conta que muitos trabalhadores que atuam no local estavam com medo de entrar no navio após a tragédia que tirou a vida de três pessoas.

Para chegar ao porão da embarcação, os trabalhadores estão descendo numa espécie de gaiola. Ao chegar até onde está o material, eles precisam engatar cabos de aço que envolve a madeira em ganchos de um guindaste.

Em nota, o Portocel disse que a operação de descarregamento transcorre normalmente, seguindo o protocolo de segurança alinhado junto aos órgãos competentes, que leva em conta a Norma Regulamentadora nº 33 (NR-33).

Conforme o protocolo, os trabalhadores envolvidos na operação podem interromper o trabalho se sentirem qualquer indisposição. Dois deles fizeram isso na manhã desta segunda-feira, sendo prontamente atendidos, e imediatamente efetuada nova medição no navio, não tendo sido constatada presença de gás ou situação de risco.