Trabalhadores em condição de escravos são libertados no ES

Trabalhadores foram encontrados em condições análogas à escravidão em Alfredo Chaves Crédito: Divulgação / MTE

O Ministério do Trabalho (MT), em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, libertou três trabalhadores que viviam em condição análoga à escravidão em uma fazenda na zona rural de Alfredo Chaves nesta quinta-feira (1). Segundo o órgão, os homens estavam alojados em um local sem janelas, todo fechado, além de não terem carteira assinada, nem material de proteção para o trabalho.

O auditor fiscal do MT, Ricardo de Carvalho, participou da ação e falou que os trabalhadores vieram da Bahia em novembro para trabalhar na colheita da banana. "Vimos que eles estavam alojados em um local extremamente degradante. Era no porão do escritório do dono da propriedade, onde as condições eram totalmente insalubres", contou.

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Os três trabalhadores dormiam em quartos que não tinham nenhum tipo de janela ou ventilação. "Inclusive um dos cômodos tinha uma abertura que dava para o piso do quintal, por onde entrava chuva e também animais peçonhentos", relatou.

As camas não tinham colchões e os trabalhadores não receberam nenhum equipamento de proteção para trabalhar na colheita da banana. "Nessa atividade é muito comum o contato com cobras e aranhas", detalhou o auditor.

O irmão do empregador, que estava no local no momento da abordagem, não se opôs e até concordou que a situação era muito grave. "Determinamos que fossem feitos os cálculos das verbas rescisórias para que eles possam voltar para casa, na Bahia", explicou o auditor fiscal do MT, Ricardo de Carvalho

Enquanto o dinheiro não é disponibilizado, os três trabalhadores ficarão alojados em um chalé que a família possui na mesma propriedade. "Nós nunca tínhamos flagrado uma situação dessa no cultivo de banana, em geral ocorre no café. É ainda mais triste pois a ação acontece na semana nacional de combate ao trabalho escravo. Mais um registro ruim para o nosso Estado", ressaltou o auditor.