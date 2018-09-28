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Trabalhador pode ter empréstimo equivalente à metade do FGTS

Modalidade de crédito que tem parte do fundo como garantia é oferecida nas agências da Caixa Econômica Federal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 set 2018 às 12:25

Publicado em 28 de Setembro de 2018 às 12:25

Fundo de garantia Crédito: Arquivo
O valor líquido de empréstimo concedido ao brasileiro por meio do crédito consignado com garantia do FGTS  modalidade lançada na quarta-feira, dia 26, pela Caixa Econômica Federal  pode chegar à metade do saldo existente na conta vinculada do trabalhador. Segundo simulações feitas pela instituição financeira a pedido do EXTRA, se o interessado tem R$ 10 mil em seu Fundo de Garantia, por exemplo, ele pode obter um empréstimo de até R$ 5 mil.
O banco ressaltou que considerou o valor máximo de garantia, equivalente à soma de 10% do saldo disponível na conta do FGTS e de 100% da multa rescisória em caso de demissão sem justa causa, cujo percentual depositado pelo empregador é de 40% (veja abaixo outros exemplos).
A taxa de juros da nova linha de crédito é de, no mínimo, 2,63% ao mês. O índice pode variar de acordo com os perfis do empregador e do cliente. O prazo de pagamento é de até 48 meses. Para fazer o empréstimo, é preciso que a empresa tenha convênio com a Caixa e que o interessado abra uma conta no banco.
A autorização para o uso dos recursos do FGTS como garantia do crédito consignado está prevista em lei sancionada em julho de 2016. As condições do empréstimo foram regulamentadas pelo Conselho Curador do FGTS em dezembro, com juros máximos de 3,5% ao mês e prazo de pagamento de até 48 meses.
Segundo o Ministério do Trabalho, essa linha de financiamento estará à disposição de 38,3 milhões de trabalhadores com carteira assinada. Porém, mesmo com a garantia do FGTS e taxas mais baixas, especialistas recomendam cautela na hora da contratação. A dica é, antes de pegar o empréstimo, saber exatamente qual será a taxa e qual o montante final que será pago. Tudo deverá estar claro no contrato.
CONFIRA AS SIMULAÇÕES
Hipótese 1
Valor total do FGTS - R$ 10 mil
Valor equivalente a 10% (garantia) - R$ 1 mil
Valor equivalente à multa de 40% (garantia) - R$ 4 mil
Taxa de juros em 24 meses - 2,63%
Taxa de juros em 48 meses - 2,63%
Valor líquido do contrato: R$ 5 mil
Pagamento em 24 meses - Parcela de R$ 297,85 - Valor total a pagar de R$ 7.148,40
Pagamento em 48 meses - Parcela de R$ 194,51 Valor total a pagar de R$ 9.336,48
Hipótese 2
Valor total do FGTS - R$ 20 mil
Valor equivalente a 10% (garantia) - R$ 2 mil
Valor equivalente à multa de 40% (garantia) - R$ 8 mil
Taxa de juros em 24 meses - 2,63%
Taxa de juros em 48 meses - 2,63%
Valor líquido do contrato: R$ 10 mil
Pagamento em 24 meses - Parcela de R$ 595,70 - Valor total a pagar de R$ 14.296,80
Pagamento em 48 meses - Parcela de R$ 389,02 - Valor total a pagar de R$ 18.672,96
Hipótese 3
Valor total do FGTS - R$ 40 mil
Valor equivalente a 10% (garantia) - R$ 4 mil
Valor equivalente à multa de 40% (garantia) - R$ 16 mil
Taxa de juros em 24 meses - 2,63%
Taxa de juros em 48 meses - 2,63%
Valor líquido do contrato: R$ 20 mil
Pagamento em 24 meses - Parcela de R$ 1.191,41 - Valor total a pagar de R$ 28.593,84
Pagamento em 48 meses - Parcela de R$ 778,05 - Valor total a pagar de R$ 37.346,40
Hipótese 4
Valor total do FGTS - R$ 70 mil
Valor equivalente a 10% (garantia) - R$ 7 mil
Valor equivalente à multa de 40% (garantia) - R$ 28 mil
Taxa de juros em 24 meses - 2,63%
Taxa de juros em 48 meses - 2,63%
Valor líquido do contrato: R$ 35 mil
Pagamento em 24 meses - Parcela de R$ 2.084,98 - Valor total a pagar de R$ 50.039,52
Pagamento em 48 meses - Parcela de R$ 1.361,59 - Valor total a pagar de R$ 65.356,32
Hipótese 5
Valor total do FGTS - R$ 100 mil
Valor equivalente a 10% (garantia) - R$ 10 mil
Valor equivalente à multa de 40% (garantia) - R$ 40 mil
Taxa de juros em 24 meses - 2,63%
Taxa de juros em 48 meses - 2,63%
Valor líquido do contrato: R$ 50 mil
Pagamento em 24 meses - Parcela de R$ 2.978,54 - Valor total a pagar de R$ 71.484,96
Pagamento em 48 meses - Parcela de R$ 1.945,13 - Valor total a pagar de R$ 93.366,24
Hipótese 6
Valor total do FGTS - R$ 150 mil
Valor equivalente a 10% (garantia) - R$ 15 mil
Valor equivalente à multa de 40% (garantia) - R$ 60 mil
Taxa de juros em 24 meses - 2,63%
Taxa de juros em 48 meses - 2,63%
Valor líquido do contrato: R$ 75 mil
Pagamento em 24 meses - Parcela de R$ 4.467,82 - Valor total a pagar de R$ 107.227,68
Pagamento em 48 meses - Parcela de R$ 2.917,70 - Valor total a pagar de R$ 140.049,60
Hipótese 7
Valor total do FGTS - R$ 200 mil
Valor equivalente a 10% (garantia) - R$ 20 mil
Valor equivalente à multa de 40% (garantia) - R$ 80 mil
Taxa de juros em 24 meses - 2,63%
Taxa de juros em 48 meses - 2,63%
Valor líquido do contrato: R$ 100 mil
Pagamento em 24 meses - Parcela de R$ 5.957,09 - Valor total a pagar de R$ 142.970,16
Pagamento em 48 meses - Parcela de R$ 3.890,26 - Valor total a pagar de R$ 186.732,48
FONTE: Caixa Econômica Federal
O cálculo do valor total a pagar considera, além dos juros do contrato, outros custos, como IOF e juros de acerto (variáveis conforme a data de contratação).
A taxa de juros utilizada foi de 2,63% , que é a menor taxa praticada para a modalidade. Porém, os juros variam conforme o convênio de consignação (assinado entre o banco e cada empresa empregadora).

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