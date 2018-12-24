Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Trabalhador de ensino médio pede mais seguro-desemprego
Mais de 3 anos de empresa

Trabalhador de ensino médio pede mais seguro-desemprego

Número de trabalhadores com carteira assinada que pediram o seguro caiu entre 2017 e 2018
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 dez 2018 às 00:46

Publicado em 24 de Dezembro de 2018 às 00:46

Carteira de trabalho Crédito: Marcelo Casal | Agência Brasil
Trabalhadores com ensino médio, com mais de 3 anos de empresa e do setor de serviços foram os que mais pediram seguro-desemprego de janeiro a novembro deste ano. Além disso, o maior número se concentra entre os trabalhadores que estão pedindo o benefício pela primeira vez. Os dados, fornecidos pelo Ministério do Trabalho, mostram ainda que o número de trabalhadores com carteira assinada que pediram seguro-desemprego caiu entre 2017 e 2018.
Entre janeiro e novembro, 6.121.680 trabalhadores pediram seguro-desemprego. No mesmo período de 2017, eram 6.354.631, e em 2016, 6.987.994. As informações são do G1.
Em todo ano passado, 6.845.176 pessoas pediram o benefício. Em 2016, foram 7.563.195. Portanto, os números mostram queda no número de requerimentos.
O maior número de pedidos até novembro deste ano foi entre os trabalhadores com mais de 36 meses de emprego. No ano passado, era entre quem teve tempo trabalhado de 24 a 36 meses, e em 2016, até novembro, de 12 a 24 meses.
O Ministério do Trabalho esclarece que o trabalhador que está recebendo parcelas do seguro-desemprego e no meio do benefício encontra um emprego, caso ele seja demitido desse trabalho em até 6 meses, ele pode voltar a receber a partir da parcela de onde parou.
Pedidos
Por tempo trabalhado
Mais que 36 meses: 1.837.980
De 24 a 36 meses: 1.825.275
De 12 a 24 meses: 1.789.932
De 6 a 12 meses: 606.259
De 3 a 6 meses: 43.021
Menos que 3 meses: 19.213
Por setores
Serviços: 2.292.851
Comércio: 1.780.269
Indústria: 1.112.150
 
Construção Civil: 587.676
Agropecuária: 310.651
Por grau de instrução
Ensino médio completo: 3.297.704
Fundamental Completo: 630.094
Ensino Médio Incompleto: 565.644
Superior Completo: 485.984
Até 5º ano incompleto: 390.393
Analfabeto: 47.154
Dados até novembro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A Covid-19 causou mudanças profundas no atendimento médico.
Dia Mundial da Saúde: ciência, cuidado e ação coletiva na defesa da vida
Imagem Edicase Brasil
A feijoada e outros rituais populares destinados a São Jorge e Ogum no ES
Justiça Juiz TJES sentença
Condenado homem que atropelou duas crianças em rua de pedestre no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados