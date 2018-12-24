Trabalhador de ensino médio pede mais seguro-desemprego

Carteira de trabalho Crédito: Marcelo Casal | Agência Brasil

Trabalhadores com ensino médio, com mais de 3 anos de empresa e do setor de serviços foram os que mais pediram seguro-desemprego de janeiro a novembro deste ano. Além disso, o maior número se concentra entre os trabalhadores que estão pedindo o benefício pela primeira vez. Os dados, fornecidos pelo Ministério do Trabalho, mostram ainda que o número de trabalhadores com carteira assinada que pediram seguro-desemprego caiu entre 2017 e 2018.

Entre janeiro e novembro, 6.121.680 trabalhadores pediram seguro-desemprego. No mesmo período de 2017, eram 6.354.631, e em 2016, 6.987.994. As informações são do G1.

Em todo ano passado, 6.845.176 pessoas pediram o benefício. Em 2016, foram 7.563.195. Portanto, os números mostram queda no número de requerimentos.

O maior número de pedidos até novembro deste ano foi entre os trabalhadores com mais de 36 meses de emprego. No ano passado, era entre quem teve tempo trabalhado de 24 a 36 meses, e em 2016, até novembro, de 12 a 24 meses.

O Ministério do Trabalho esclarece que o trabalhador que está recebendo parcelas do seguro-desemprego e no meio do benefício encontra um emprego, caso ele seja demitido desse trabalho em até 6 meses, ele pode voltar a receber a partir da parcela de onde parou.

Pedidos

Por tempo trabalhado

Mais que 36 meses: 1.837.980

De 24 a 36 meses: 1.825.275

De 12 a 24 meses: 1.789.932

De 6 a 12 meses: 606.259

De 3 a 6 meses: 43.021

Menos que 3 meses: 19.213

Por setores

Serviços: 2.292.851

Comércio: 1.780.269

Indústria: 1.112.150





Construção Civil: 587.676

Agropecuária: 310.651

Por grau de instrução

Ensino médio completo: 3.297.704

Fundamental Completo: 630.094

Ensino Médio Incompleto: 565.644

Superior Completo: 485.984

Até 5º ano incompleto: 390.393

Analfabeto: 47.154