Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Tesouro paga R$ 129,5 milhões para cobrir dívidas de estados
Dívida Pública

Tesouro paga R$ 129,5 milhões para cobrir dívidas de estados

Maior parcela, de R$ 118,9 milhões, diz respeito ao Rio de Janeiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 fev 2018 às 20:11

Publicado em 15 de Fevereiro de 2018 às 20:11

Quando um estado não paga sua parcela em dia, o Tesouro tem direito a executar contragarantias Crédito: Reprodução/Pixabay
A Secretaria do Tesouro Nacional (STN) pagou R$ 129,5 milhões em janeiro para cobrir estados e municípios que atrasaram pagamentos de contratos que tinham a União como garantidora. A maior parcela, R$ 118,9 milhões, diz respeito ao Rio de Janeiro, que ganhou na Justiça o direito de não ter as contas bloqueadas ao deixar de pagar suas dívidas. O restante é referente ao estado de Roraima (R$ 8,4 milhões) e ao município de Natal (R$ 2,1 milhões).
Desde 2016, a União já teve que pagar R$ 6,57 bilhões para honrar garantidas concedidas a operações de crédito feitas por governos regionais e não pagas. Contratualmente, quando um estado não paga sua parcela em dia, o Tesouro tem direito a executar contragarantias, com o bloqueio de recursos de fundos de participação, ICMS e IPI Exportação. Para o estado do Rio de Janeiro, no entanto, nenhuma dessas punições pode ser aplicada, por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).
A decisão também veda o Tesouro de impedir o Rio de Janeiro de contratar novos empréstimos com garantias da União. Essa é a previsão para estados que tenham necessitado de honra de garantia por parte da União nos últimos 12 meses ou que tenham acumulado muitos atrasos.
Hoje, três estados e quatro prefeituras estão impedidos de contratar novos empréstimos garantidos pelo Tesouro. São eles: Roraima, Sergipe, Rio Grande do Norte e os municípios de Belford Roxo (RJ), Cachoeirinha (RS), Chapecó (SC) e Natal.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Polícia procura suspeito de matar homem em quarto de motel em Linhares
Imagem de destaque
Bife suculento: 5 receitas práticas para um almoço delicioso
Imagem de destaque
Homem é morto a tiros próximo a quadra após ameaças em Alegre

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados