Tesouro paga R$ 129,5 milhões para cobrir dívidas de estados

Quando um estado não paga sua parcela em dia, o Tesouro tem direito a executar contragarantias Crédito: Reprodução/Pixabay

A Secretaria do Tesouro Nacional (STN) pagou R$ 129,5 milhões em janeiro para cobrir estados e municípios que atrasaram pagamentos de contratos que tinham a União como garantidora. A maior parcela, R$ 118,9 milhões, diz respeito ao Rio de Janeiro, que ganhou na Justiça o direito de não ter as contas bloqueadas ao deixar de pagar suas dívidas. O restante é referente ao estado de Roraima (R$ 8,4 milhões) e ao município de Natal (R$ 2,1 milhões).

Desde 2016, a União já teve que pagar R$ 6,57 bilhões para honrar garantidas concedidas a operações de crédito feitas por governos regionais e não pagas. Contratualmente, quando um estado não paga sua parcela em dia, o Tesouro tem direito a executar contragarantias, com o bloqueio de recursos de fundos de participação, ICMS e IPI Exportação. Para o estado do Rio de Janeiro, no entanto, nenhuma dessas punições pode ser aplicada, por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).

A decisão também veda o Tesouro de impedir o Rio de Janeiro de contratar novos empréstimos com garantias da União. Essa é a previsão para estados que tenham necessitado de honra de garantia por parte da União nos últimos 12 meses ou que tenham acumulado muitos atrasos.