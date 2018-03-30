Terminal a serviço do desenvolvimento do Espírito Santo

A abertura do novo Aeroporto de Vitória significa a possibilidade de atrair mais investimentos, mais turistas e, consequentemente, mais desenvolvimento para o Espírito Santo, acreditam empresários de vários setores do Estado. Eles avaliam que as novas possibilidades de voos, com um terminal maior e mais moderno, e a maior frequência deles dá condições de empresas maiores se instalarem no Estado, seja na área de logística, eventos ou turismo.
O aeroporto significa desenvolvimento para o Estado, afirma o diretor do Movimento Empresarial Espírito Santo em Ação, Luiz Wagner Chieppe. Ele observa que o Estado verá um movimento de atração de investimentos em áreas como turismo e logística. Esse novo aeroporto facilita a movimentação de pessoas e de produtos. Uma frequência maior de voos desperta o interesse de empresários de fora para investir aqui.
Se a infraestrutura é o pontapé inicial para gerar desenvolvimento em qualquer lugar, o Estado está dando um passo importante nesse sentido, opina o presidente do Sindicato do Comércio Exportador e Importador do Espírito Santo (Sindiex), Marcilio Machado.
Sem infraestrutura não se faz nada. Mas temos que usar isso para gerar progresso. Fizemos um estudo sobre a importância dos aeroportos e observamos que eles são indutores de desenvolvimento. Estamos perto do Contorno, onde há grandes áreas, e podemos trazer grandes empresas para cá, afirma.
O primeiro vice-presidente da Findes, José Carlos Zanotelli, também acredita que a instalação do novo terminal dá todas as condições para que grandes empresas venham para o Estado. Ele cita que o aumento na frequência dos voos torna o Estado mais favorável a investimentos.
O aeroporto vai contribuir com a economia capixaba criando condição para que grandes empresas venham com maior velocidade para o Estado. A mobilidade dos executivos é essencial, frisa. Outro ponto importante é o incremento no turismo, diz Zanotelli. O aeroporto pode receber voos internacionais, e será um cartão de visitas do Espírito Santo. Vai incentivar bastante o turismo.
Já para o presidente do Sindicato do Transporte de Cargas e Logística do Espírito Santo (Transcares), Liemar José Pretti, esse é um novo momento para o Estado, onde há grandes chances de uma cadeia logística forte se desenvolver.
Podemos ser um pulmão logístico. O Espírito Santo tem uma posição geográfica muito favorável para ver a criação de uma cadeia logística forte, com porto e aeroporto.
O comércio também ganha com o novo terminal. A quantidade de usuários vai trazer desenvolvimento no comércio. Outro ponto são as oportunidades de emprego por causa das dezenas de lojas que vão abrir no terminal. O que temos hoje é um aeroporto com meia dúzia de lojas. O novo é uma vitrine de luxo. Acredito que nos próximos três meses vamos ter até 2 mil empregos em restaurantes, lojas e estacionamento, projeta.
MAIS LOJAS E EMPREGOS EM DOIS MESES
Com uma infraestrutura de grande porte, o novo Aeroporto de Vitória deve trazer não só mais conforto, turistas e desenvolvimento econônimo para o Espírito Santo, mas também deve gerar mais oportunidades de trabalho para os capixabas.
Se antes o terminal tinha apenas 25 pontos comerciais, agora serão 71, sendo que 33 já estão em funcionamento hoje. As outras 38 lojas estão em processo de licitação pela Infraero, o que deve ser concluído nos próximos dois meses. Esses pontos são distribuídos entre os segmentos de alimentação, varejo e serviços.
Entre os negócios que ainda vão se instalar, estão agências de turismo, pastelaria, cachaceria, semijoias e bomboniere.
Par além das vagas que serão abertas por esses lojistas, o próprio terminal precisará de quase 100 funcionários a mais que o usado até ontem. Se no antigo eram 465 empregados, entre efetivos e terceirizados, no novo estão previstos 561.
Com o terminal seis vezes maior que o antigo, serviços prestados por empresas contratadas pela Infraero, como de manutenção, limpeza e segurança patrimonial, serão os que mais demandarão uma maior mão de obra.
Só essas prestadoras de serviços devem criar 70 novos postos de trabalho, que serão abertos nos próximos dias. A estimativa é que o número de funcionários terceirizados cresça de 268, como é hoje, para 338.
O reforço de profissionais da própria estatal também será necessário, com 26 trabalhadores a mais, no entanto não há previsão de concursos.
Isso porque a Infraero fará o remanejamento de funcionários de outros aeroportos distribuídos pelo país para Vitória. A prioridade é de trabalhadores dos seis terminais concedidos à iniciativa privada nos últimos anos. Esse reforço, de acordo com a estatal, já estava previsto e é normal em todas as mudanças e ampliações. (Geraldo Campos Jr)
OS NÚMEROS
Lojas
Antes
Terminal antigo: 25 pontos comerciais.
Agora
Abertas: 33 a partir desta sexta-feira (30).
Para abrir: 38 em até dois meses, totalizando 71 lojas.
Funcionários
Antes
Efetivos: 197
Terceirizados: 268
Depois
Efetivos: 223
Terceirizados: 338