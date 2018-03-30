Terminal a serviço do desenvolvimento do Espírito Santo

A abertura do novo Aeroporto de Vitória significa a possibilidade de atrair mais investimentos, mais turistas e, consequentemente, mais desenvolvimento para o Espírito Santo, acreditam empresários de vários setores do Estado. Eles avaliam que as novas possibilidades de voos, com um terminal maior e mais moderno, e a maior frequência deles dá condições de empresas maiores se instalarem no Estado, seja na área de logística, eventos ou turismo.

Guichês de atendimento das aviações que vão atuar no novo Aeroporto de Vitória Crédito: Rafael Monteiro de Barros

O aeroporto significa desenvolvimento para o Estado, afirma o diretor do Movimento Empresarial Espírito Santo em Ação, Luiz Wagner Chieppe. Ele observa que o Estado verá um movimento de atração de investimentos em áreas como turismo e logística. Esse novo aeroporto facilita a movimentação de pessoas e de produtos. Uma frequência maior de voos desperta o interesse de empresários de fora para investir aqui.

Se a infraestrutura é o pontapé inicial para gerar desenvolvimento em qualquer lugar, o Estado está dando um passo importante nesse sentido, opina o presidente do Sindicato do Comércio Exportador e Importador do Espírito Santo (Sindiex), Marcilio Machado.

Sem infraestrutura não se faz nada. Mas temos que usar isso para gerar progresso. Fizemos um estudo sobre a importância dos aeroportos e observamos que eles são indutores de desenvolvimento. Estamos perto do Contorno, onde há grandes áreas, e podemos trazer grandes empresas para cá, afirma.

O primeiro vice-presidente da Findes, José Carlos Zanotelli, também acredita que a instalação do novo terminal dá todas as condições para que grandes empresas venham para o Estado. Ele cita que o aumento na frequência dos voos torna o Estado mais favorável a investimentos.

O aeroporto vai contribuir com a economia capixaba criando condição para que grandes empresas venham com maior velocidade para o Estado. A mobilidade dos executivos é essencial, frisa. Outro ponto importante é o incremento no turismo, diz Zanotelli. O aeroporto pode receber voos internacionais, e será um cartão de visitas do Espírito Santo. Vai incentivar bastante o turismo.

Já para o presidente do Sindicato do Transporte de Cargas e Logística do Espírito Santo (Transcares), Liemar José Pretti, esse é um novo momento para o Estado, onde há grandes chances de uma cadeia logística forte se desenvolver.

Podemos ser um pulmão logístico. O Espírito Santo tem uma posição geográfica muito favorável para ver a criação de uma cadeia logística forte, com porto e aeroporto.

O comércio também ganha com o novo terminal. A quantidade de usuários vai trazer desenvolvimento no comércio. Outro ponto são as oportunidades de emprego por causa das dezenas de lojas que vão abrir no terminal. O que temos hoje é um aeroporto com meia dúzia de lojas. O novo é uma vitrine de luxo. Acredito que nos próximos três meses vamos ter até 2 mil empregos em restaurantes, lojas e estacionamento, projeta.

MAIS LOJAS E EMPREGOS EM DOIS MESES

Com uma infraestrutura de grande porte, o novo Aeroporto de Vitória deve trazer não só mais conforto, turistas e desenvolvimento econônimo para o Espírito Santo, mas também deve gerar mais oportunidades de trabalho para os capixabas.

Se antes o terminal tinha apenas 25 pontos comerciais, agora serão 71, sendo que 33 já estão em funcionamento hoje. As outras 38 lojas estão em processo de licitação pela Infraero, o que deve ser concluído nos próximos dois meses. Esses pontos são distribuídos entre os segmentos de alimentação, varejo e serviços.

Cafeteria instalada na sala de embarque do terminal Crédito: Fernando Madeira

Entre os negócios que ainda vão se instalar, estão agências de turismo, pastelaria, cachaceria, semijoias e bomboniere.

Par além das vagas que serão abertas por esses lojistas, o próprio terminal precisará de quase 100 funcionários a mais que o usado até ontem. Se no antigo eram 465 empregados, entre efetivos e terceirizados, no novo estão previstos 561.

Com o terminal seis vezes maior que o antigo, serviços prestados por empresas contratadas pela Infraero, como de manutenção, limpeza e segurança patrimonial, serão os que mais demandarão uma maior mão de obra.

Só essas prestadoras de serviços devem criar 70 novos postos de trabalho, que serão abertos nos próximos dias. A estimativa é que o número de funcionários terceirizados cresça de 268, como é hoje, para 338.

O reforço de profissionais da própria estatal também será necessário, com 26 trabalhadores a mais, no entanto não há previsão de concursos.

Isso porque a Infraero fará o remanejamento de funcionários de outros aeroportos distribuídos pelo país para Vitória. A prioridade é de trabalhadores dos seis terminais concedidos à iniciativa privada nos últimos anos. Esse reforço, de acordo com a estatal, já estava previsto e é normal em todas as mudanças e ampliações. (Geraldo Campos Jr)

OS NÚMEROS

Lojas

Antes

Terminal antigo: 25 pontos comerciais.

Agora

Abertas: 33 a partir desta sexta-feira (30).

Para abrir: 38 em até dois meses, totalizando 71 lojas.

Funcionários

Antes

Efetivos: 197

Terceirizados: 268

Depois

Efetivos: 223