Temporada de estágios vai abrir 3 mil vagas no Espírito Santo

Bruna Braga começou a fazer faculdade há pouco tempo, mas já conseguiu uma oportunidade de estágio Crédito: CIEE/divulgação

Estudantes que querem entrar no mercado de trabalho devem aproveitar o final do ano e os primeiros meses de 2019 para conquistar uma vaga. A expectativa é de que entre os meses de dezembro e março sejam abertas cerca de 3 mil novas oportunidades para estudantes dos ensinos médio, técnico e superior.

A previsão desse quantitativo de oportunidades é do Centro de Integração Empresa Escola do Espírito Santo (CIEE-ES) e foi baseada no término dos contratos que estão em vigência. As chances serão para alunos de cursos como Administração, Pedagogia, Tecnologia da Informação, Técnico em Administração, Enfermagem, entre outros. As bolsas podem chegar a R$ 1,9 mil.

Segundo o superintendente da instituição, Jossyl Nader, os estudantes devem manter o cadastro nas empresas de seleção e recrutamento atualizado. O interessado também pode acompanhar as vagas abertas pela internet.

O estágio é a melhor forma de adquirir experiência. Além disso, o jovem chega com o conhecimento e pode colocar em prática tudo que aprendeu, ressalta.

A psicóloga do IEL-ES Luíza Bazoni Hemerly concorda que há uma aumento de vagas neste período. Segundo ela, de julho para cá, houve uma alta significativa na oferta de oportunidades. Entre dezembro e março, muitos alunos se preocupam em fazer intercâmbio ou tirar férias. Nesse período, aliás, sobram vagas. Por conta disso, o aluno deve ficar atento ao cadastro, destaca a psicóloga.

A estudante de Pedagogia Bruna Braga, 22 anos, está no primeiro período do curso e já começou a estagiar. Em 20 dias do curso decidi correr atrás de um estágio. Meu objetivo é agregar experiências ao meu currículo, conta a jovem.

O estagiário que se dedica e atende às expectativas das empresas podem ser contratados. Jossyl Nader afirma que 49% dos estudantes se tornam funcionários fixos após o encerramento do contrato.

Há uma grande chance de ser efetivado. Para isso, é necessário ter conhecimento, vontade, disposição e proatividade. Durante o estágio, é possível aprender a trabalhar em equipe e a ter postura profissional, afirma Nader.

VAGAS ABERTAS

Algumas vagas já estão abertas e os interessados podem ficar atentos aos procedimento de inscrição. As bolsas podem chegar a R$ 1,9 mil na Petrobras Distribuidora e o prazo para se inscrever vai até o dia 28 de dezembro. Há ainda chances para quem tiver cadastro no CIEE, IEL e Super Estágios. Os interessados devem acessar os sites.

DICAS

Como conseguir um estágio

Informações

Tenha em mãos todos os dados necessários, como informações acadêmicas, cursos e eventos que participou - isso torna a organização de ideia mais fácil.

Objetivos

Tenha em mente qual é o seu objetivo - atirar para todos os lados não dá resultado nenhum. Portanto, direcione as informações para a área que pretende estagiar.

Português

Procure escrever numa linguagem clara. Revise várias vezes para evitar erros de português - isso mostra domínio da comunicação e habilidade de escrita.

Pesquisa

Pesquise o mercado de trabalho na área em que pretende atuar para se atualizar sobre bolsas e novidades. Assim você poderá se preparar para oferecer sempre em seu currículo a resposta aos requisitos solicitados.

ALGUMAS VAGAS JÁ ABERTAS

Ciee-es

Vagas: 70.

Cadastro: no site www.ciee-es.org.br ou em uma das unidades do CIEE. no siteou em uma das unidades do CIEE.

Bolsas: variam de R$ 400 a R$ 800.

Cursos: Administração (14), Ciências Contábeis (2), Ciências da Computação (2), Direito (1), Educação Física (1), Geografia (1), Jornalismo (1), Marketing (11), Pedagogia (4), Publicidade e Propaganda (10), Sistema de Informação (2), entre outras.

IEL-ES

Vagas: 26.

Cadastro: pode ser feito por meio do site www.sne.iel.org.br/es pode ser feito por meio do site

Bolsas: variam de R$ 400 a R$ 1.200.

Cursos: ensino médio, Técnico em Meio Ambiente, Técnico em Administração, Técnico em Logística, Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico em Edificações, Técnico em Mecânica, entre outras.

Super Estágios

Vagas: 19

Cadastro: no site www.superestagios.com.br no site

Bolsas: variam entre R$ 350 e R$ 850.

Cursos: Ensino médio; nível técnico (Logística, Segurança do Trabalho, Saúde Bucal, Prótese Dentária, Mecânica e Eletrônica) e nível superior (Administração, Ciência da Computação, Engenharia de Computação, Desenvolvimento de Sistemas de Informação, Turismo, Marketing, Comunicação Social, Gastronomia, Ciências Contábeis e Educação Física).

Petrobras Distribuidora

Vagas: formação de cadastro de reserva para estudantes de níveis técnico e superior.

Inscrições: até 28 de dezembro de 2018, por meio do site https://www.petrobras.com.br/pt/quem-somos/carreiras/estagios/ até 28 de dezembro de 2018, por meio do site

Bolsa: para o estágio de nível médio é de R$ 1.366,70, para carga horária de quatro horas. Já os estudantes de nível superior vão receber bolsa de R$ 1.582,70 para quatro horas, e de R$ 1.930,70 para seis horas.