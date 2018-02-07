Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Tempo mínimo de 25 anos para aposentadoria de servidor foi mantido, diz relator
Reforma da Previdência

Tempo mínimo de 25 anos para aposentadoria de servidor foi mantido, diz relator

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 fev 2018 às 16:29

Publicado em 07 de Fevereiro de 2018 às 16:29

O relator da proposta de reforma da Previdência, Arthur Oliveira Maia (PPS-BA), descartou qualquer mudança na proposta apresentada nesta quarta-feira (7) até o início das discussões em plenário. Segundo ele, não há mudança significativa no custo da economia (a economia prevista com a sua aprovação) decorrente da alteração, que garante aposentadoria integral para os viúvos e viúvas de policiais mortos em ação. "Uma economia de R$ 400 bilhões, R$ 500 bilhões já um grande negócio", avaliou o relator.
Segundo ele, qualquer alteração traz custo, mas a não aprovação da reforma traz um custo também que pode ser maior.
Deputado Arthur de Oliveira Maia, relator da reforma da Previdência Crédito: Divulgação
O relator explicou que manteve no texto o tempo mínimo de contribuição de 25 anos para os servidores públicos se aposentarem porque têm estabilidade no emprego. Já para os trabalhadores da iniciativa privada o tempo caiu para 15 anos. Arthur Maia disse que todas as mudanças foram tratadas com a equipe econômica.
O líder do governo na Câmara, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), e o relator disseram que é inegociável alteração na idade mínima para aposentadoria fixada na proposta: 65 anos para homens e 62 anos para mulheres. "Não há possibilidade de excluirmos exigência da idade mínima", disse Arthur Maia.
"Não dá para discutir idade mínima. É pressuposto básico da reforma", afirmou o líder do governo. Ele disse que o governo terá, sim, os votos necessários para aprovar a reforma.
Outro ponto inegociável é igualar as aposentadorias dos servidores públicos e os trabalhadores da iniciativa privada. "Os outros pontos todos estarão abertos para negociação", disse o relator. Ele avaliou que a reforma vai ajudar o problema fiscal dos governadores. "Governadores mostraram a falência da previdência", ponderou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Crédito imobiliário com recursos da poupança somou R$ 11,8 bilhões em fevereiro
Imagem de destaque
A bebê iraniana que sobreviveu a ataque de Israel que matou sua família – e virou símbolo no Irã
Imagem de destaque
O “passão” do gigante capixaba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados