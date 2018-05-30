Temer sinaliza que pode mexer na política de preços da Petrobras

O governo vem estudando a possibilidade de rever a política de preços da estatal Crédito: Alan Santos/PR

O presidente Michel Temer sinalizou, na manhã desta terça-feira, que o governo pode mexer na política de preços da Petrobras, mas que, se isso acontecer, será feito com muito cuidado. As declarações foram dadas em São Paulo, em entrevista à TV Brasil que só foi ao ar na noite desta terça (29).

O governo vem estudando a possibilidade de rever a política de preços da estatal. Na semana passada, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, defendeu a necessidade de uma maior previsibilidade nos preços dos combustíveis e informou que o presidente Michel Temer está conversando sobre essa questão com o presidente da Petrobras, Pedro Parente.

A política de reajuste adotada pela estatal acompanha a cotação internacional e a variação do dólar. Os reajustes, que foram mensais, passaram a ser quase diários.