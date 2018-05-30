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Estatal

Temer sinaliza que pode mexer na política de preços da Petrobras

Em entrevista à TV Brasil, presidente diz que, se isso acontecer, será feito 'com muito cuidado'

Publicado em 30 de Maio de 2018 às 01:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mai 2018 às 01:27
O governo vem estudando a possibilidade de rever a política de preços da estatal Crédito: Alan Santos/PR
O presidente Michel Temer sinalizou, na manhã desta terça-feira, que o governo pode mexer na política de preços da Petrobras, mas que, se isso acontecer, será feito com muito cuidado. As declarações foram dadas em São Paulo, em entrevista à TV Brasil que só foi ao ar na noite desta terça (29).
O governo vem estudando a possibilidade de rever a política de preços da estatal. Na semana passada, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, defendeu a necessidade de uma maior previsibilidade nos preços dos combustíveis e informou que o presidente Michel Temer está conversando sobre essa questão com o presidente da Petrobras, Pedro Parente.
A política de reajuste adotada pela estatal acompanha a cotação internacional e a variação do dólar. Os reajustes, que foram mensais, passaram a ser quase diários.
 

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