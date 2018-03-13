Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Temer sanciona projeto que abre crédito de R$ 2 bi para Orçamento
Crédito especial

Temer sanciona projeto que abre crédito de R$ 2 bi para Orçamento

Medida abre crédito especial de R$ 2 bilhões em favor dos ministérios da Educação, Saúde e Desenvolvimento Social

Publicado em 12 de Março de 2018 às 22:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2018 às 22:19
Temer aproveitou o encontro para fazer um discurso político para os prefeitos Crédito: Antonio Cruz | Agência Brasil
O presidente Michel Temer sancionou nesta segunda-feira (12), o projeto de lei que abre crédito especial de R$ 2 bilhões ao Orçamento em favor dos ministérios da Educação, Saúde e Desenvolvimento Social. O projeto autoriza a União a transferir os valores a municípios que estiverem com dificuldades financeiras emergenciais. O projeto foi sancionado em evento com a presença de prefeitos, para a liberação dos recursos e assinatura do tempo de adesão ao programa Internet para Todos.
Temer aproveitou o encontro para fazer um discurso político para os prefeitos. Ele disse ter cumprido a palavra e ajudado os municípios desde que se tornou presidente. Lembrou ter prometido no ano passado a ajudar os prefeitos com R$ 2 bilhões, projeto que foi sancionado nesta segunda-feira. Mais importante do que um governante cumprir um programa é cumprir a palavra, disse.
Temer destacou que os prefeitos também pediram ajuda ao governo federal em dezembro de 2016, em razão de dificuldades para pagar desembolsos financeiros e o 13.º salário do funcionalismo. Decidimos então, por medida provisória, dividir os recursos da repatriação com os prefeitos, afirmou.
Já em relação ao programa Internet para Todos, o presidente disse que a promessa de levar internet para todos os municípios e escolas públicas é antiga e citou a presença do presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), que foi ministro das Comunicações entre 2004 e 2005.
Hoje, então, estamos cumprindo a palavra e levando banda larga para todos os municípios brasileiros, disse, elogiando o ministro da Ciência, Tecnologia, Comunicações e Inovações, Gilberto Kassab.
Em seguida, elogiou todos os ministros presentes no evento e destacou o trabalho nas áreas de economia, saúde e meio ambiente. Tive muita sorte porque os ministros tiveram uma atuação extraordinária, sem exceção. Foi um sucesso absoluto.
Aos prefeitos, Temer destacou ainda que seu governo aprovou medidas como o teto de gastos e a reforma do Ensino Médio. Ao mencionar a reforma trabalhista, ele disse que a criação de empregos, nos últimos quatro meses, atingiu 1,5 milhão de postos.
Temer lembrou ainda que permitiu aos municípios que parcelassem suas dívidas previdenciárias e deixassem a condição de inadimplência. Isso tudo faz parte do fortalecimento da federação brasileira, disse, ressaltando que a União só é forte se os municípios também forem. Temer disse ainda que o País vivia uma federação de fachada.
INTERNET PARA TODOS
 
Temer e Kassab assinaram o termo de adesão ao programa Internet para Todos. De acordo com o governo, 2.260 cidades vão aderir ao programa, que vai fornecer internet através do satélite geoestacionário lançado em órbita em maio do ano passado. Por meio do programa, usuários terão acesso à internet a preços reduzidos.
As prefeituras vão indicar os locais onde serão instaladas as antenas e ficarão responsáveis por garantir a segurança da área e pelos custos com energia. Os municípios vão começar a receber antenas em maio. A operação será feita pela empresa Viasat, dos Estados Unidos, que foi contratada pela Telebras.
O número de municípios habilitados pode ser acrescido em mais de 330 já que 2.593 cidades manifestaram interesse em participar do programa. O satélite vai fazer o monitoramento das fronteiras e levar internet às escolas públicas, hospitais e postos de saúde.
A promessa de universalizar o acesso da internet no País é antiga e já foi alvo de programas de governo anteriores, como o Plano Nacional de Banda Larga (PNBL), de 2010, durante o governo Lula, e o Brasil Inteligente, de 2016, no governo Dilma.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro
Cantor Roberto Carlos desembarcou no Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim para show na cidade e para homenagear o pai dele, que recebeu placa no terminal de passageiros
Roberto Carlos desembarca em Cachoeiro para show histórico: "Dá frio na barriga"

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados