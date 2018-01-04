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Empréstimo

Temer sanciona lei que permite uso de R$ 15 bi para socorrer Caixa

Medida permite ao banco turbinar empréstimos habitacionais às vésperas da eleição
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jan 2018 às 17:28

Publicado em 04 de Janeiro de 2018 às 17:28

Em ano eleitoral, o presidente Michel Temer sancionou sem vetos lei que permite empréstimo de R$ 15 bilhões do FGTS à Caixa. A sanção foi feita nesta quinta-feira, véspera do limite, e permite ao banco turbinar empréstimos habitacionais às vésperas da eleição. O Tribunal de Contas da União (TCU) abriu processo para analisar a operação de capitalização.
Sem essa injeção de recursos, o banco estatal teria de reduzir a carteira de empréstimos habitacionais, na medida em que poderia ficar desenquadrado nas novas regras de prudência do setor financeiro. Essas regras entram em vigor em 2018.
O TCU abriu um processo para analisar o empréstimo do FGTS à Caixa. Como esta é gestora dos recursos do Fundo de Garantia, o tribunal investiga suposto conflito de competência. Contudo, Temer não fez vetos ao projeto de lei aprovado pelo Congresso em dezembro.

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