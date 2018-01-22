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Reforma da Previdência

Temer quer votar Previdência em fevereiro mesmo que 'para perder'

Determinação do governo deve fazer com que os pré-candidatos pressionem seus partidos para votarem a favor do texto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jan 2018 às 20:26

Publicado em 22 de Janeiro de 2018 às 20:26

Michel Temer, Presidente da República Crédito: Marcos Corrêa/PR
Mesmo com uma ala próxima do presidente Michel Temer já admitindo que a votação da reforma da Previdência pode ficar para depois das eleições, o próprio presidente relatou a interlocutores diretos neste fim de semana que é melhor votar em fevereiro mesmo que para perder.
O governo sabe que não tem ainda os 308 necessários para aprovar a matéria, que tem previsão de ir a votação no dia 19 de fevereiro. A avaliação de Temer é que os deputados vão ser cobrados pelo seu posicionamento perante o tema e que é preciso que eles mostrem a cara.
De acordo com um auxiliar do presidente, a determinação do governo em votar mesmo para perder fará ainda com que os pré-candidatos - como Geraldo Alckmin - pressionem seus partidos para votarem a favor do texto.

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