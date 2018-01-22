Temer quer votar Previdência em fevereiro mesmo que 'para perder'

Michel Temer, Presidente da República Crédito: Marcos Corrêa/PR

Mesmo com uma ala próxima do presidente Michel Temer já admitindo que a votação da reforma da Previdência pode ficar para depois das eleições, o próprio presidente relatou a interlocutores diretos neste fim de semana que é melhor votar em fevereiro mesmo que para perder.

O governo sabe que não tem ainda os 308 necessários para aprovar a matéria, que tem previsão de ir a votação no dia 19 de fevereiro. A avaliação de Temer é que os deputados vão ser cobrados pelo seu posicionamento perante o tema e que é preciso que eles mostrem a cara.