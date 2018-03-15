Temer promete entregar 'logo' Rota 2030 ao setor automotivo

O presidente Michel Teme Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Ao assinar o decreto de regulamentação da lei do RenovaBio, o presidente Michel Temer fez um aceno nesta quarta-feira a um outro setor da economia que pressiona o governo por uma nova política industrial. Ele prometeu apresentar uma solução em breve para o programa Rota 2030. Temer também afirmou que até o fim de abril seu governo deverá selar o esperado acordo entre o Mercosul e a União Europeia, outra demanda da indústria automobilística.

Apesar do compromisso anunciado, o presidente não estabeleceu prazo para a divulgação do Rota 2030.

- Nós estamos avançando enormemente. Prometo que logo logo vamos solucionar o Rota 2030, que é algo que está em estudos finais. O setor automotivo cresceu muitíssimo e ajudou muito a economia brasileira - afirmou.

O Rota 2030 é a nova política industrial para o setor automobilístico em substituição ao Inovar Auto, que terminou no fim do ano passado. Trata-se do conjunto de regras que montadoras e importadoras deverão seguir, englobando metas de eficiência de consumo de combustível, incentivo à pesquisa, segurança, entre outros itens.

A promessa do governo era apresentar o novo plano em fevereiro, mas um impasse entre os ministérios da Fazendo e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio tem dificultado a consolidação de um texto final.

Em relação a um acordo entre o Mercosul e a União Europeia, Temer disse estar esperançoso num desfecho positivo para o Brasil. Ele disse ter tratado do assunto com o presidente argentino Mauricio Macri na posse do presidente chileno Sebastián Piñera domingo passado.

- A boa notícia que quero dar e que interessa ao Brasil é que estamos quase formalizando o acordo Mercosul com a União Europeia, que estava pegando justamente na questão do seto automotivo. Depois de ter conversado com o presidente Macri mandamos na terça-feira nosso negociador a Bruxelas e lá vamos tentar consolidar um acordo. Sendo assim, depois de 19 anos que se buscava um acordo com a União Europeia, vamos realizá-lo em um mês ou, no máximo, um mês e meio.

RenovaBio - Temer participou na noite desta quarta-feira de um evento de abertura da safra de cana de açúcar e etanol em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Na cerimônia, ele assinou o decreto que regulamenta a lei do RenovaBio, política nacional para expansão sustentável do mercado de biocombustíveis. O presidente considerou a nova legislação um marco de seu governo.

- O RenovaBio é mais um novo capítulo de uma ampla agenda de modernização. De todos os atos, será um dos mais importantes que este governo já fez.

Nos últimos dois dias, Temer participou de uma série de eventos voltados para o setor econômico e financeiro. Ao setor sucroalcooleiro ele repetiu que a recuperação da economia veio para ficar.