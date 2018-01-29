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Previdência

Temer diz que situação no Congresso é 'bem melhor' para aprovar reforma

Em entrevista, o presidente mostrou otimismo sobre a possibilidade de o projeto ser aprovado pelos deputados na volta do recesso parlamentar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jan 2018 às 12:53

Publicado em 29 de Janeiro de 2018 às 12:53

Michel Temer Crédito: Beto Barata/PR
O presidente Michel Temer disse nesta segunda-feira, 29, que a situação no Congresso já é "bem melhor" para a aprovação da Reforma da Previdência. Temer mostrou otimismo sobre a possibilidade do projeto ser aprovado pelos deputados na volta do recesso parlamentar.
"Eu acho que a situação é bem melhor. Conseguimos fazer uma comunicação muito adequada, esclarecendo para a população o que é a Reforma da Previdência. Nós conseguimos esclarecer que a reforma não atinge os mais carentes. (Para) Quem ganha até dois salários mínimos ou até o teto da Previdência, não vai ter nenhuma diferença", explicou em entrevista nesta manhã ao Programa 'Jornal Gente' da Rádio Bandeirantes.
Temer destacou também que o governo excluiu da Reforma da Previdência os trabalhadores rurais e tratou com naturalidade as "angústias" de deputados em relação ao tema, por causa do clima pré-eleitoral.
"O período é um pré-eleitoral. É natural que deputados tenham angústias sobre a reeleição. Realmente divulgou-se que a Previdência ia acabar com todos os trabalhadores. Agora está mudando essa concepção. Quem não votar pela Previdência estará fazendo mal ao País", afirmou.
Temer pediu a oportunidade ainda de falar de uma "inverdade" sobre a mudança na idade mínima para aposentadoria. O presidente explicou que a alteração para 65 anos só irá ocorrer daqui a 20 anos. "Quem faz as contribuições hoje se aposenta com 55 anos. Daqui a 20 anos é que vai se estabelecer a idade (mínima) de 65 anos. É uma reforma muito suave, mas fundamental para o País".
O presidente defendeu que a Reforma da Previdência seja aprovada ainda este ano porque, caso isto não ocorra, continuará sendo um tema debatido nas eleições ou em próximos governos. "Se não aprovarmos a Previdência, ela será um tema permanente para candidatos este ano", disse.

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