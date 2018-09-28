Temer deixa para sucessor decisão sobre incentivo fiscal de refrigerante

Michel Temer Crédito: RAFAELA MARTINS/ESTADÃO CONTEÚDO

Michel Temer cedeu e reverteu parcialmente a retirada do benefício tributário para a produção de xarope de refrigerantes na Zona Franca de Manaus. Decreto publicado hoje restabelece parcialmente o incentivo em 2019. A retomada temporária do benefício foi antecipada pelo Estadão/Broadcast. Depois de forte pressão, o governocedeu e reverteu parcialmente a retirada do benefício tributário para a produção de xarope de refrigerantes na Zona Franca de Manaus. Decreto publicado hoje restabelece parcialmente o incentivo em 2019. A retomada temporária do benefício foi antecipada pelo Estadão/Broadcast.

Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) de concentrados usados na fabricação de refrigerantes na Zona Franca de Manaus sobe do patamar atual, de 4%, para 12% no primeiro semestre de 2019 e para 8% no segundo semestre. Com a medida, o governo vai perder R$ 708 milhões de arrecadação prevista para 2019, segundo uma fonte da Receita Federal. Para 2020, a alíquota volta ao porcentual de 4%. Nada muda até o fim de dezembro deste ano, permanecendo a alíquota em 4%. Pelo decreto, a alíquota dosobre Produtos Industrializados (IPI) de concentrados usados na fabricação de refrigerantes na Zona Franca de Manaus sobe do patamar atual, de 4%, para 12% no primeiro semestre de 2019 e para 8% no segundo semestre. Com a medida, o governo vai perder R$ 708 milhões de arrecadação prevista para 2019, segundo uma fonte da Receita Federal. Para 2020, a alíquota volta ao porcentual de 4%. Nada muda até o fim de dezembro deste ano, permanecendo a alíquota em 4%.

Com a mudança, os fabricantes de refrigerantes, que estão fora de Manaus, passam a ter um crédito maior do imposto na compra do concentrado que é produzido na Zona Franca. Esse crédito ocorre porque a produção da Zona Franca é isenta do IPI. Ou seja, quando o produto deixa a Zona Franca sai com alíquota zero. Elas não pagam o IPI e ainda assim ficam com o crédito.

Na prática, o governo deixa para o próximo presidente eleito a decisão de acabar ou não com o benefício fiscal, garantindo uma arrecadação - mesmo que menor - no primeiro ano de mandato e dando mais tempo para a indústria de refrigerante negociar a volta integral do benefício tributário.

Em maio, para bancar a "bolsa caminhoneiro" - como ficou conhecido o conjunto de benefícios concedido para interromper a greve de 11 dias que paralisou o País -, o governo praticamente retirou o incentivo aos produtores com a redução de 20% para 4% de IPI. Mas as empresas que foram prejudicadas e os parlamentares da bancada do Amazonas pressionam o governo a voltar atrás. Decreto legislativo suspendendo a decisão do presidente Temer, inclusive, já foi aprovado pelo Senado e aguarda votação na Câmara dos Deputados. A aprovação do decreto e outras propostas que tramitam no Congresso com o mesmo conteúdo forçou o governo a negociar.

Receita Federal que destaca, porém, que o Fisco está "seguro" de que a alíquota correta é a de 4% para esse incentivo fiscal, que tem permitido a grandes empresas, como Coca-Cola, Ambev e Pepsi, acumularem grandes volumes de crédito tributário. "Foi uma redução abrupta", admitiu uma fonte daque destaca, porém, que o Fisco está "seguro" de que a alíquota correta é a de 4% para esse incentivo fiscal, que tem permitido a grandes empresas, como Coca-Cola, Ambev e Pepsi, acumularem grandes volumes de crédito tributário.

Esse crédito é usado, inclusive, para abater os impostos devidos para cervejas, como revelou o secretário da Receita, Jorge Rachid, no anúncio da medida, em 31 de maio. A Receita vê no benefício uma "fábrica" de créditos e superfaturamento de preços dos concentrados. Para cada R$ 100 vendidos, as empresas "recebem" R$ 4 de crédito do governo. Ou seja, não pagam o IPI e ainda ficam com crédito para quitar outros tributos.

Os grandes fabricantes fizeram uma mobilização intensa no Congresso para reverter a medida. Peças publicitárias e apelo ao emprego na Amazônia também foram veiculadas na televisão. Os críticos da medida alegam que os empregos não chegam a 800 vagas. A todo, 59 fabricantes, reunidos na Associação Brasileira da Indústria de Refrigerantes (Abir), ameaçam cortar 15 mil empregos diretos caso seja mantido o decreto do presidente. Segundo os fabricantes, com o decreto, há aumento de 8% nos preços dos refrigerantes para os consumidores, o que provocará recuo de 15% nas vendas, com queda de R$ 6 bilhões de faturamento e R$ 1,7 bilhão na arrecadação de impostos.