Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Temer defende direito de classe política indicar dirigentes à estatais
Após polêmica da Caixa

Temer defende direito de classe política indicar dirigentes à estatais

Recentemente, o presidente decidiu afastar quatro executivos da estatal após recomendação do Ministério Público Federal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jan 2018 às 13:57

Publicado em 29 de Janeiro de 2018 às 13:57

Caixa Econômica Federal em Linhares Crédito: Divulgação
O presidente Michel Temer defendeu o direito da classe política de indicar dirigentes para estatais, apesar da polêmica em torno da investigação de vice-presidentes da Caixa Econômica Federal.
Recentemente, o presidente decidiu afastar quatro executivos da estatal após recomendação do Ministério Público Federal, que tem como base suspeitas de corrupção investigadas pelo MPF e pela Polícia Federal. Alguns desses vice-presidentes eram ligados à lideranças partidárias.
Ainda assim, Temer evitou comparação com a situação na Petrobras, estatal que foi alvo de esquema de corrupção nos governos petistas. "Situação da Caixa não estava tão dramática quanto a da Petrobrás", disse. "A classe política foi eleita pelo voto, tem o direito de indicar dirigentes para estatais. Agora cabe ao governo escolher se aceita a indicação".
Temer lembrou ainda que foi o presidente que sancionou a Lei das Estatais, "buscando moralidade administrativa", que estabelece regras mais rígidas para nomeação de diretores nas empresas brasileiras. As afirmações foram feitas em entrevista ao vivo, concedida pelo presidente ao programa Jornal Gente, da Rádio Bandeirantes em São Paulo.
Temer também rebateu críticas sobre a questão do desmatamento durante seu governo. Ele defendeu que ambientalistas precisam "saudar" sua gestão. "Neste último ano, o desmatamento reduziu 16%. Ao longo do tempo, aumentos as reservas (florestais)", argumentou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O partido de Marcos do Val e Augusto Cury
Imagem de destaque
Corrida na orla de Jacaraípe está com inscrições abertas
Imagem de destaque
Como foi a prisão de major do ES e onde ele ficará detido

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados