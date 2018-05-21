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Reajuste

Temer convoca reunião para discutir alta no preço dos combustíveis

Em teleconferência com a imprensa estrangeira, Michel Temer afirmou que medidas para reduzir as alterações constantes nos preços estão sendo discutidas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mai 2018 às 17:44

Publicado em 21 de Maio de 2018 às 17:44

Combustíveis Crédito: Arquivo/Agência Brasil
O presidente Michel Temer convocou para esta segunda-feira (21) uma reunião emergência para discutir a alta dos preços dos combustíveis. A reunião ocorre no momento em que os caminhoneiros deflagraram uma paralisação por tempo indeterminado e que bloqueia rodoviais em pelo menos dez estados. Os caminhoneiros se queixam do reajuste das tarifas do diesel.
A reunião, no Palácio do Planalto, está marcada para as 18h. Foram chamados para participar da conversa com o presidente os ministros Moreira Franco (Minas e Energia), Eduardo Guardia (Fazenda), Eliseu Padilha (Casa Civil), Esteves Colnado (Planejamento) e o secretário da Receita Federal, Jorge Rachid.
Pela manhã, os presidentes do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), e da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), anunciaram a criação, na próxima quarta-feira (23), de uma comissão geral no Congresso que deverá acompanhar os desdobramento da política de reajuste de preços de combustíveis no país.
Nesta manhã Guardia disse que o governo examina a redução de tributos incidentes sobre os combustíveis, mas não tem ainda nenhuma decisão sobre o assunto. Em teleconferência com a imprensa estrangeira, ele afirmou que medidas para reduzir as alterações constantes nos preços estão sendo discutidas, mas destacou que o governo não tem neste momento flexibilidade fiscal.

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