Técnico ajudou a construir aeroporto, mas nunca andou de avião

Fabio Lima Oliveira, 35, técnico em edificações, trabalhou na construção do novo Aeroporto de Vitória, mas nunca andou de avião - Editoria: Economia Crédito: Fernando Madeira

Desde que as obras do Aeroporto de Vitória foram retomadas, em meados de 2015, o técnico em edificações Fábio Lima de Oliveira, 35 anos, faz parte da equipe responsável por erguer o novo complexo aeroportuário. Entre os mais de 16 mil currículos enviados para a empreiteira JL, o dele foi um dos selecionados. E é com muito orgulho e brilho nos olhos que o capixaba fala dessa oportunidade que conquistou.

Há cerca de nove anos no setor, o Aeroporto Eurico de Aguiar Salles foi o empreendimento de maior porte que ele já atuou. Antes disso, teve experiências em obras menores, como edifícios e projetos públicos. Trabalhar aqui foi uma grande novidade pra mim, já que nunca havia sido contratado para uma obra dessa dimensão, e esse trabalho se transformou em uma experiência que vou levar para toda a vida.

Ao longo dos 2 anos e 10 meses como funcionário da JL, Fábio, que é casado e tem um filho, começou realizando a reforma do canteiro de obras, ou seja, fazendo toda a preparação para o início da construção das estruturas. Depois, atuou na parte da terraplanagem, da pavimentação da pista de pouso e decolagem, taxiways e vias de acesso. Era das mãos do técnico que eram produzidos diversos relatórios e planilhas sobre tudo o que estava acontecendo no decorrer da obra.

Conheço cada canto desse aeroporto. Quando alguém precisava recorrer a um registro dos materiais ou do que tinha sido executado, sempre me procuravam porque sabiam que eu estava atento e tinha anotado.

Durante o desenvolvimento do projeto, Fábio lembra que a pista foi um dos principais desafios da equipe. Ele comenta que ela era um dos pontos que trazia mais tensão por se tratar de uma estrutura com elevada exigência de perfeição. Qualquer problema poderia colocar muitas vidas em risco. Então, tudo foi feito com muito cuidado, reforça o capixaba ao comentar que além dos 40 graus de temperatura, que muitas vezes os trabalhadores tiveram que encarar, ainda tinham que lidar com a massa asfáltica usada na pista, que chegava a 170 graus.

Aliás, a nova pista de pousos e decolagens é o local preferido do técnico de edificações. Ele confessa que em uma oportunidade chegou a se emocionar olhando tudo realizado. Eu não tem nem palavras para tudo isso que está acontecendo. Principalmente por se tratar de uma obra tão esperada. Muitas pessoas falavam comigo que não acreditavam que o aeroporto ia ficar pronto. Mas eu tinha a esperança. E valeu a pena acreditar e contribuir para ele sair do papel.

Mas mesmo com toda essa relação com o aeroporto, Fábio revela que nunca andou de avião. Segundo ele, faltaram oportunidades e condições financeiras para viajar pelos ares. Questionado se ele tem medo de voar, rapidamente o técnico respondeu que não e que até já se imagina decolando do novo Aeroporto de Vitória. O destino, brinca ele, poderia ser Recife, cidade que ele sonha em conhecer. Acho até que vou sentir um frio na barriga, quando andar a primeira vez de avião, mas medo não tenho não. Infelizmente isso não aconteceu ainda porque o dinheiro que ganho é para ajudar a minha família. Espero um dia ter essa oportunidade.