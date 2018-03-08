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Proteção

Taxação do aço pode dar prejuízo de US$ 100 milhões ao Espírito Santo

Elevação das taxas de importação do aço e alumínio pelo governo dos Estados Unidos pode afetar as vendas exteriores da Arcelor

Publicado em 08 de Março de 2018 às 00:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mar 2018 às 00:50
Crédito: Divulgação
Com a promessa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de taxar a importação de aço em 25%, e do alumínio em 10%, a economia do Espírito Santo pode sofrer um revés importante. A imposição de tarifas mais altas pode trazer impacto sobre um terço das exportações do Estado para o país norte-americano. Atualmente, a receita capixaba com a venda de produtos de aço é de US$ 300 milhões.
Com isso, o impacto pode alcançar US$ 100 milhões em receita. A principal prejudicada, segundo analistas, é a ArcelorMittal Tubarão, uma das maiores empresas do Estado, e a maior exportadora do produto no Brasil.
No Espírito Santo, a ArcelorMittal produz em torno de 7,5 milhões de toneladas de placas de aço por ano. Desse total, cerca de 1 milhão de toneladas são exportados para o EUA - em torno de 12,5% da produção. Em outra fábrica do grupo, as placas se transformam em produtos de maior valor agregado, como bobinas.
Para os EUA, são exportados placas de aço e chapas finas a quente e a frio. No ano passado, eles produziram 7,2 milhões de toneladas de aço, e a gente acredita que 50% foi destinado à exportação. Um terço do aço exportado do Brasil é para os Estados Unidos, e esse percentual é semelhante no Estado. Então, um terço do volume exportado deve sofrer impacto com a taxação dos EUA, afirma o presidente do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e de Material Elétrico do Espírito Santo (Sindifer), Lucio Dalla Bernardina.
Os EUA foram destino de 32,7% das exportações brasileiras de aço em 2017. Foram exportados 15,4 milhões de toneladas em 2017, sendo 5 milhões de toneladas para os EUA, o maior comprador entre os países. Cerca de 80% dos produtos são de semiacabados.
Bernardina avalia que ainda é cedo para medir prejuízos, até porque a tarifa ainda não está efetivada. Caso ocorra, deve ter impacto na ArcelorMittal. A grande exportação de aço é pela ArcelorMittal e para a usina dela nos Estados Unidos, no Alabama. Ainda não sabemos se, nesse caso, terá taxação. Mas como a Arcelor é a maior produtora de aço do mundo, e tem plantas em vários países, provavelmente eles devem ter estratégias para exportar para outras usinas do mundo, analisa.
O presidente do Sindifer frisa, ainda, que a usina capixaba é muito competitiva e que a empresa pode buscar outros mercados.
Segundo o Instituto Aço Brasil, o Espírito Santo é o terceiro produtor de aço no país. O Estado produziu 21,7% do total de aço bruto do Brasil e 17,8% do total de laminados e semi-acabados.
O instituto informou que uma missão da indústria brasileira negocia com as autoridades americanas a exclusão do Brasil da medida que impõe limitações à exportação de aço. Houve uma série de reuniões com o Congresso americano e entidades de classe de produtores e consumidores de aço. O posicionamento oficial brasileiro se baseia no fato de a nossa exportação para aquele país ser de semiacabados, atendendo à necessidade americana de complementariedade numa longa e sólida relação comercial, afirmou, por nota.
O economista Orlando Caliman observa que a taxação pode encarecer produtos como carros dentro do mercado americano. No consumo, isso rebate em preços maiores eles. Aqui no Estado, o que vai rebater é na redução das exportações de produtos de aço para aquele país.
Caliman reforça que exportações de empresas mineiras, como a Gerdau e a Usiminas, que são feitas pelo Porto de Praia Mole, em Vitória, também tendem a sentir um impacto da taxação. Se reduz as exportações dessas empresas, isso afeta a movimentação portuária daqui, pontua.

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