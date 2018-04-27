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Taxa de desemprego sobe para 13,1% no 1º trimestre do ano

Resultado representa 13,7 milhões de desocupados, aponta IBGE; no último trimestre do ano passado, taxa estava em 11,8% e na mesma época de 2017, atingiu o pico em 13,7%

Publicado em 27 de Abril de 2018 às 12:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 abr 2018 às 12:16
Taxa de desemprego Crédito: Reprodução/Web
A taxa de desocupação no Brasil ficou em 13,1% no trimestre encerrado em março, de acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados nesta sexta-feira, 27, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em números absolutos, o resultado representa 13,7 milhões de desocupados.
No trimestre móvel finalizado em fevereiro, com 13,1 milhões de brasileiros desempregados, a taxa estava em 12,6%, já mais alta também que no fim do quarto trimestre (11,8%). O confronto entre esses dois trimestres ainda revelou redução de 408 mil pessoas (- 1,2%) no total de empregados do setor privado com carteira de trabalho assinada. Na mesma época de 2017, contudo, o desemprego atingiu o pico, em 13,7%.
Embora o início do ano seja desfavorável à queda da desocupação, há certa preocupação com o ritmo de recuperação do mercado de trabalho, assim como o da atividade econômica.
"Ou seja, da mesma forma que temos testemunhado em outros indicadores de atividade recentemente, houve mesmo uma melhora nas condições do mercado de trabalho, mas em um ritmo que continua a contrastar dramaticamente com as expectativas - com as quais não concordamos - de forte crescimento econômico em 2018", escreveram em relatório os economistas Jankiel Santos e Flávio Serrano, do Haitong Banco de Investimento do Brasil.

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