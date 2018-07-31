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Taxa de desemprego recua para 12,4% no 2º trimestre

Em igual período de 2017, desocupação estava em 13,0%; já no primeiro trimestre deste ano, o resultado ficou em 13,1%

Publicado em 31 de Julho de 2018 às 12:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jul 2018 às 12:26
A renda média real do trabalhador foi de R$ 2.198 no segundo trimestre Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil
A taxa de desocupação no Brasil ficou em 12,4% no segundo trimestre, de acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados nesta terça-feira, 31, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O resultado ficou perto do piso da mediana (12,60%) das expectativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que estimavam uma taxa de desemprego entre 12,30% e 12,80%.
Em igual período de 2017, a taxa de desemprego medida pela Pnad Contínua estava em 13,0%. No primeiro trimestre, o resultado ficou em 13,1%. No trimestre encerrado em maio, a taxa era de 12,7%.
A renda média real do trabalhador foi de R$ 2.198 no segundo trimestre. O resultado representa alta de 1,1% em relação ao mesmo período do ano anterior.
A massa de renda real habitual paga aos ocupados somou R$ 195,7 bilhões no segundo trimestre, alta de 2,3% ante igual período do ano anterior.

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