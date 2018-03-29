Taxa de desemprego fica em 12,6% em fevereiro, diz IBGE

A taxa de desemprego brasileira ficou em 12,6% no trimestre encerrado em fevereiro, informou o IBGE nesta quinta-feira (29). Em janeiro, a taxa oficial havia ficado em 12,2%. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua Mensal.

Os dados do IBGE são divulgados uma semana após o balanço mensal do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho, mostrar que o país abriu 61 mil vagas com carteira assinada em fevereiro. O número está em linha com o comportamento histórico do mês, que costuma ser de geração de postos.