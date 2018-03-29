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Ministério do Trabalho

Taxa de desemprego fica em 12,6% em fevereiro, diz IBGE

Resultado está na linha com o que o mercado financeiro esperava

Publicado em 29 de Março de 2018 às 12:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mar 2018 às 12:10
Brasil abriu 61 mil vagas de emprego com carteira assinada em fevereiro Crédito: Fábio Vicentini/Arquivo
A taxa de desemprego brasileira ficou em 12,6% no trimestre encerrado em fevereiro, informou o IBGE nesta quinta-feira (29). Em janeiro, a taxa oficial havia ficado em 12,2%. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua Mensal.
Analistas do mercado financeiro previam que o desemprego ficasse em 12,6%, segundo pesquisa da Bloomberg. As projeções variavam de 12% a 12,7%.
> Banco Central prevê inflação menor neste ano e em 2019
Os dados do IBGE são divulgados uma semana após o balanço mensal do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho, mostrar que o país abriu 61 mil vagas com carteira assinada em fevereiro. O número está em linha com o comportamento histórico do mês, que costuma ser de geração de postos.

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