Taxa de desemprego cai para 12,9% no trimestre encerrado em abril

Resultado representa 13,4 milhões de desocupados, aponta IBGE Crédito: Divulgação

A taxa de desocupação no Brasil ficou em 12,9% no trimestre encerrado em abril, de acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados nesta terça-feira (29), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em números absolutos, o resultado representa 13,4 milhões milhões de desocupados.

O resultado veio em linha com as expectativas coletadas pelo levantamento do Projeções Broadcast iam de 12,00% a 13,70%. Com base no intervalo de 29 estimativas, a mediana atingiu 13,00%.