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Dados do IBGE

Taxa de desemprego cai para 12,9% no trimestre encerrado em abril

Resultado representa 13,4 milhões de desocupados, aponta IBGE

Publicado em 29 de Maio de 2018 às 12:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mai 2018 às 12:14
Resultado representa 13,4 milhões de desocupados, aponta IBGE Crédito: Divulgação
A taxa de desocupação no Brasil ficou em 12,9% no trimestre encerrado em abril, de acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados nesta terça-feira (29), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em números absolutos, o resultado representa 13,4 milhões milhões de desocupados.
O resultado veio em linha com as expectativas coletadas pelo levantamento do Projeções Broadcast iam de 12,00% a 13,70%. Com base no intervalo de 29 estimativas, a mediana atingiu 13,00%.
Ainda assim, economistas afirmam que as condições do mercado de trabalho brasileiro devem continuar frágeis, refletindo a recuperação da atividade mais lenta que a prevista.

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