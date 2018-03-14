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Siderurgia

Tarifa do aço imposta pelos EUA preocupa o Brasil

Presidente afirmou que, se não houver acordo amigável com os EUA a respeito da sobretaxa ao aço e alumínio, entrará com uma representação contra o governo americano na OMC

Publicado em 14 de Março de 2018 às 16:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mar 2018 às 16:27
Michel Temer, presidente da República Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
O presidente Michel Temer (MDB) disse nesta quarta-feira (14) que vai ligar para o presidente norte-americano, Donald Trump, para discutir a sobretaxação das importações de aço e alumínio nos Estados Unidos, medida que atinge em cheio a indústria siderúrgica brasileira.
Temer afirmou ainda que a taxação do aço nos Estados Unidos é motivo de grande preocupação, mas que precisa ser tratada com "muito cuidado", dado que os EUA são o segundo maior parceiro comercial do Brasil.
Ao participar da edição latino-americana do Fórum Econômico Mundial, o presidente assinalou que vai investir no diálogo, mas confirmou que, se não houver uma solução amigável, vai entrar com outros países prejudicados pela barreira com uma representação contra os Estados Unidos na Organização Mundial do Comércio (OMC). "A conjugação dos países dará mais força à representação", declarou Temer ao participar da sessão plenária do Fórum.
Ao lembrar que o Brasil está se movimento em direção à abertura comercial, com a "condução final" de um acordo do Mercosul com a União Europeia e o Canadá, Temer frisou que seu governo é contra 'todo e qualquer protecionismo". "Queremos abertura plena dos mercados estrangeiros em relação ao Brasil".

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