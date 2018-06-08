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Rediscussão

Tabela do frete talvez não seja a melhor opção, diz Guardia

Ontem o governo decidiu revogar uma nova tabela de fretes que havia sido editada poucas horas antes

Publicado em 08 de Junho de 2018 às 15:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jun 2018 às 15:54
Eduardo Guardia Crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado
O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, disse nesta sexta-feira, em entrevista à Rádio Bandeirantes, que o governo está chegando à conclusão de que a tabela de preços mínimos para fretes não é a melhor solução para o setor e para a sociedade. Guardia, que participou do programa do Datena, disse que a tabela foi editada em um momento de crise e agora está sendo rediscutida. "Está se chegando à conclusão de que tabela talvez não seja a melhor opção", afirmou.
Ontem o governo decidiu revogar uma nova tabela de fretes que havia sido editada poucas horas antes. O tabelamento foi criticado por integrantes do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
Na entrevista, o ministro foi questionado se foi voto vencido na decisão sobre reduzir impostos para o diesel e se teve que voltar atrás quando disse que poderia haver aumento de impostos para compensação. O ministro disse que não havia anunciado alta de impostos, mas sim dito que essa era uma das alternativas previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), mas que a decisão do governo foi reduzir benefícios fiscais para compensar a queda de impostos.
"Não fui voto vencido. Governo fez o que tínhamos que fazer naquele momento. A greve foi séria, a economia estava paralisada, precisávamos de solução", afirmou.
Apesar do corte de despesas em áres como saúde e educação e da redução de benefícios para exportadores, o ministro disse que a população não vai arcar com a redução dos tributos sobre o diesel. "Sempre existe uma conta a ser paga em redução de preços, a pergunta é quem vai pagar", acrescentou.
Guardia disse ainda que o impacto da redução dos impostos já foi acomodado no Orçamento e que não comprometerá a meta fiscal deste ano. "O compromisso com a meta fiscal é inabalável", afirmousso, o ministro citou o acirramento de práticas protecionistas, que disse impactar o crescimento mundial e do Brasil.

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