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Preços

Tabela do frete deve ser corrigida em média de 5%

Medida é uma reivindicação dos caminhoneiros e deve ocorrer ainda nesta semana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 set 2018 às 21:36

Publicado em 04 de Setembro de 2018 às 21:36

Diesel, gasolina Crédito: Reprodução/Pixabay
A tabela do frete deve ser corrigida em 5% em média para incorporar o aumento do diesel anunciado na semana passada. Segundo fontes a par do assunto, o combustível representa 40% do custo do transporte rodoviário de carga e com o reajuste de 13% no preço do produto, o impacto no valor mínimo do serviço é de 5,2%. O assunto está sendo discutido pela diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) nesta terça-feira (4). A correção deve ocorrer ainda nesta semana.
A expectativa é que o reajuste seja divulgado pelo governo até quarta-feira (5). A medida é dos principais pleitos dos caminhoneiros. Outro pedido diz respeito à fiscalização. A categoria está pressionando a ANTT para definir o mais rápido possível as regras para inibir o descumprimento da tabela.
De acordo com a 13.703/2018, que fixou uma política de preços mínimos para o transporte rodoviário de carga, a tabela do frete tem que corrigida quando houver oscilação de 10% no preço do óleo diesel no mercado nacional, para cima ou para baixo.
Desde a última sexta-feira, o preço médio do diesel nas refinarias da Petrobras subiu em 13,03%. Com o aumento, o valor do litro passou de R$ 2,0316 para R$ 2,2964. É o primeiro reajuste desde junho, quando o governo fez um acordo com os caminhoneiros para acabar com a greve. O preço estava congelado R$ 2,0316 por litro. O aumento é resultado da alta do dólar e da cotação do combustível no mercado internacional.

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