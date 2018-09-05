Tabela do frete deve ser corrigida em média de 5%

Diesel, gasolina Crédito: Reprodução/Pixabay

A tabela do frete deve ser corrigida em 5% em média para incorporar o aumento do diesel anunciado na semana passada. Segundo fontes a par do assunto, o combustível representa 40% do custo do transporte rodoviário de carga e com o reajuste de 13% no preço do produto, o impacto no valor mínimo do serviço é de 5,2%. O assunto está sendo discutido pela diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) nesta terça-feira (4). A correção deve ocorrer ainda nesta semana.

A expectativa é que o reajuste seja divulgado pelo governo até quarta-feira (5). A medida é dos principais pleitos dos caminhoneiros. Outro pedido diz respeito à fiscalização. A categoria está pressionando a ANTT para definir o mais rápido possível as regras para inibir o descumprimento da tabela.

De acordo com a 13.703/2018, que fixou uma política de preços mínimos para o transporte rodoviário de carga, a tabela do frete tem que corrigida quando houver oscilação de 10% no preço do óleo diesel no mercado nacional, para cima ou para baixo.