Suspeito de fraudar INSS é alvo de buscas da PF em Cariacica

As fraudes aconteciam, principalmente, nos benefícios assistenciais de prestação continuada a pessoas idosas Crédito: Gazeta Online

A Polícia Federal do Espírito Santo investiga fraudes em benefícios no INSS que somam prejuízo estimado em mais de R$ 1 milhão. Nesta terça-feira (29), a operação 3x4 foi deflagrada para cumprir um mandado de busca e apreensão, em Cariacica, na casa de um dos principais suspeitos.

Segundo as investigações, que já duram mais de oito anos, as fraudes aconteciam, principalmente, nos benefícios assistenciais de prestação continuada a pessoas idosas. As fraudes consistiam no uso de documentos falsos para forjar falsas identidades de idosos que eram aliciados. Cerca de 10 pessoas são investigadas pela prática, que acontece há pelo menos 10 anos.

A polícia conseguiu, neste momento, identificar um dos principais suspeitos de várias fraudes anteriormente investigadas e de outras desconhecidas até então.