Supermercados: feira tem aplicativo de compra e ponto eletrônico on-line

A demanda dos consumidores cresce junto com a tecnologia que o varejo emprega para atender os clientes e até os próprios funcionários. Inovações como ponto eletrônico on-line pelo telefone e aplicativos de compras são algumas das novidades expostas em uma feira que acontece na Serra e reúne fornecedores desse setor.
A 33ª edição da Super Feira Acaps (Associação Capixaba de Supermercados) Panshow, que começou nesta terça-feira (17) e vai até a próxima quinta-feira (19), no Pavilhão de Carapina, na Serra, reúne cerca de 200 empresas fornecedoras de produtos, serviços, tecnologias e soluções, e mais de 23 mil profissionais do varejo.
As novidades para o setor supermercadista, da panificação, de bares, restaurantes, hotéis, mercearias, padarias, postos de combustíveis, lojas de conveniências, açougues, hortifrútis e outros negócios alimentares devem gerar aproximadamente R$ 320 milhões em negócios.
Entre as inovações que a feira traz está um ponto eletrônico pelo celular. De acordo com o diretor do Sindicato de Empresas de Informática do Espírito Santo (Sindinfo), Daniel Arrais, a ferramenta facilita que pessoas que precisam se deslocar para trabalhar possa bater o ponto.
“Para utilizar o sistema, o funcionário instala no celular ou tablet o aplicativo. A empresa delimita os locais onde ele pode bater o ponto, que são referenciados com a utilização da rede wi-fi do local ou do bluetooth. Com isso, o empregado consegue guardar digitalmente os recibos do ponto”, explica.
Outra novidade é um ERP (Enterprise Resource Planning, sigla do inglês) para realizar gestão financeira dos supermercados. Há também um aplicativo para realizar compras sem sair de casa. A pessoa baixa o app, realiza o pedido e o supermercado envia os produtos.
Uma empresa de tecnologia sustentável vai apresentar um câmara de fria que reduz em 20% o uso de energia elétrica, otimiza o espaço de exposição dos produtos e aumentar a área de circulação nos corredores das lojas.