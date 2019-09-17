Supermercados: feira tem aplicativo de compra e ponto eletrônico on-line

A demanda doscresce junto com aque oemprega para atender os clientes e até os próprios funcionários.comoon-line pelode compras são algumas das novidades expostas em uma feira que acontece nae reúne fornecedores desse setor.

A 33ª edição da Super Feira Acaps (Associação Capixaba de Supermercados) Panshow, que começou nesta terça-feira (17) e vai até a próxima quinta-feira (19), no Pavilhão de, na Serra, reúne cerca de 200 empresas fornecedoras de produtos, serviços, tecnologias e soluções, e mais de 23 mil profissionais do varejo.

As novidades para o setor, da, de, mercearias,, lojas de conveniências, açougues, hortifrútis e outros negóciosdevem gerar aproximadamente R$ 320 milhões em negócios.

Entre as inovações que a feira traz está um ponto eletrônico pelo celular. De acordo com o diretor do Sindicato de Empresas de Informática do Espírito Santo (Sindinfo), Daniel Arrais, a ferramenta facilita que pessoas que precisam se deslocar para trabalhar possa bater o ponto.

“Para utilizar o sistema, o funcionário instala no celular ou tablet o aplicativo. A empresa delimita os locais onde ele pode bater o ponto, que são referenciados com a utilização da rede wi-fi do local ou do bluetooth. Com isso, o empregado consegue guardar digitalmente os recibos do ponto”, explica.