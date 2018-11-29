Supermercados do ES vão contratar mais para funcionar aos domingos

Supermercados também vão avaliar se compensa abrir todos os domingos ou apenas em alguns meses Crédito: Carlos Alberto Silva





Abrindo sete dias por semana, os supermercados do Estado vão precisar contratar mais profissionais para aumentar o quadro de funcionários. Dessa forma, eles conseguirão montar as escalas para atender a demanda do público pelo funcionamento aos domingos e também a legislação trabalhista. Algumas empresas, inclusive, já iniciaram suas contratações para suprir a demanda por mão de obra.

A partir do próximo domingo, dia 2, pelo menos oito redes de supermercados devem funcionar nesse dia. No domingo passado, 25, quatro lojas já abriram as portas entre 8 e 18 horas, no primeiro domingo em que a abertura passou a ser liberada e facultativa.

Segundo o presidente da Federação do Comércio de Bens e Serviços (Fecomércio), José Lino Sepulcri, os empregos vão surgir no setor gradativamente. Conforme os supermercados forem percebendo que precisam aumentar a mão de obra e que funcionar aos domingos é produtivo, eles começarão a ofertar novas vagas, explica.

As oportunidades devem ser para cargos como operador de caixa, açougueiro, embalador e repositor balconista.

No caso do sócio-proprietário do Oba Superatacado, Guilherme Vago, a estimativa é de que o quadro de funcionários da rede aumente em 15%. Vamos abrir todas as nossas três unidades a partir do primeiro domingo de dezembro. Com o funcionamento nesse dia, iremos precisar contratar novos colaboradores, e a expectativa é de que 50 profissionais sejam integrados à empresa em diversos cargos, como operador de caixa, movimentador de mercadoria e conferente, por exemplo, comenta.

Em outra rede, o processo de contratação já teve início e ainda há quase 15 vagas em aberto. Ainda estamos com oportunidades em aberto para operador de caixa, açougueiro, embalador e repositor balconista, por exemplo, elenca Waldês Calvi, dono dos Supermercados Calvi.

Os supermercadistas também estão de olho se esse modelo de abertura todos os domingos vai ser sustentável para os comércios ao longo do ano.

Para Willian Carone Júnior, dos supermercados Carone, nesse primeiro momento é preciso calcular o número de pessoas que podem vir a ser contratadas para que não se abra mais vagas do que o necessário.

AQUECIMENTO

Outro ponto que influenciará na contratação de mais profissionais é o verão. De acordo com o superintendente da Associação Capixaba de Supermercados (Acaps), Hélio Schneider, de dezembro a fevereiro, durante o período de férias escolares, o fluxo de pessoas nos balneários e cidades próximos ao litoral aumenta.

Nós esperamos um crescimento no número de contratação temporárias neste verão e também por causa da lei. São vagas que vão surgir para o trabalho temporário, mas se a economia melhorar, essas pessoas podem vir a integrar o quadro fixo da empresa, comenta.

Segundo o empresário Waldês Calvi, nesses meses, normalmente, há um crescimento entre 20% e 25% no número de vendas da rede. É o período do ano onde temos a maior demanda.

VAGAS E FUNCIONAMENTO DAS LOJAS

Contratações

Calvi

O supermercado está com 15 vagas abertas para operador de caixa, açougueiro, embalador e repositor balconista. Os interessados devem enviar o currículo

Carone

O supermercado está analisando quantas vagas serão abertas e para quais funções. Mas os interessados em futuras oportunidades podem se cadastrar na aba Trabalhe Conosco no site www.carone.com.br.

Oba Supermercados

A rede estima que deva abrir cerca de 50 vagas para os diversos cargos em regime temporário e também para integrar o quadro fixo da empresa. Os interessados devem cadastrar o currículo no site da empresa: www.superoba.com.br . O setor de recursos humanos entra em contato.

Funcionamento

Calvi

As unidades de Cobilândia, em Vila Velha, e Campo Grande, em Cariacica, funcionarão das 8 às 14 horas durante os domingos de dezembro.

Oba Supermercado

O funcionamento das lojas de Cariacica, Serra e Colatina aos domingos será das 8 às 17 horas.

Carone

As lojas de Coqueiral e Itapuã (Vila Velha) funcionarão neste domingo, das 9 às 14h. As da Praia da Costa, Jardim da Penha, Jardim Camburi (Vitória) e Laranjeiras (Serra), das 9 às 18 horas.

OK Supermercados e Hipermercado

Durante o mês de dezembro, as lojas de Maracanã (Cariacica); de Santos Dumont e Aribiri (Vila Velha); Laranjeiras (Serra) e Vitória funcionam das 8 às 18 horas. Já a loja do Shopping Moxuara, das 14 às 20h. E a unidade de Linhares funcionará somente no dia 23 de dezembro, das 9 às 19h.

Extrabom e Extraplus

A rede abrirá 13 lojas. As unidades de Valparaíso, Jacaraípe, Porto Canoa e Novo Horizonte (Serra); Itapoã (Vila Velha); Goiabeiras, Vila Rubim e Itararé (Vitória); e Cruzeiro do Sul (Cariacica) abrirão das 8 às 15 horas. A loja do Boulevard Shopping Vila Velha funcionará das 14 às 21 horas, e a de Muquiçaba, em Guarapari, das 8 às 18 horas. O Extraplus da Praia da Costa terá expediente das 8 às 15h. Já a unidade de Itacibá (Cariacica) iniciará a abertura aos domingos a partir do dia 23 de dezembro.

Casagrande

As lojas do bairro Aeroporto (Guarapari); Itacibá, Campo Grande (Cariacica); Coqueiral de Itaparica (Vila Velha); Colatina; Sooretama; São Mateus; Gurigica e Conceição da Barra irão funcionar aos domingos das 8 às 18 horas.

Walmart e Sams Club

As lojas irão abrir aos domingos, mas a rede não informou o horário de funcionamento.

Carrefour

Vai funcionar das 9 às 21 horas aos domingos.

Outros

Analisando

As redes Schowambach e Canguru estão analisando a abertura.

Central de Compras

Tentamos contato, mas não respondeu.

Epa Supermercados