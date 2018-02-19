STJ encerra inscrições de concurso às 18h desta segunda

Ampliação do Cadastro Positivo é aprovado no Senado Crédito: Divulgação

O concurso do Superior Tribunal de Justiça (STJ) só receberá inscrições até as 18 horas desta segunda-feira. A seleção oferece cinco vagas imediatas na função de analista na área judiciária. Também haverá formação de um cadastro de reserva de técnicos e analistas. As remunerações iniciais vão de R$ 6.708,53 (técnico) a R$ 11.006,82 (analista).

Os interessados podem se inscrever pelo site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). As taxas de participação de R$ 70 (técnico) e R$ 85 (analista) podem ser pagas até quinta-feira, dia 22 de fevereiro.