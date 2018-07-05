STF afasta ministro do Trabalho por fraudes na pasta

O ministro interino do Trabalho, Helton Yomura Crédito: Albino Oliveira/Ministério do Trabalho/Divulgação

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quinta-feira, uma nova fase da Operação "Registro Espúrio". Ela investiga uma possível organização criminosa que atua na concessão fraudulenta de registros sindicais junto ao Ministério do Trabalho. No Rio de Janeiro e em Brasília, a ação conta com 10 mandados de busca e apreensão, sendo um deles no gabinete do deputado Nelson Marquezelli (PTB-SP), além de três mandados de prisão temporária. De acordo com o portal G1, o ministro da pasta, Helton Yomura, foi afastado do cargo. O chefe de gabinete de Marquezelli foi preso temporariamente.

Além dos mandados expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), após determinação do ministro Edson Fachin, também serão impostas medidas cautelares para a proibição dos investigados de frequentar o Ministério do Trabalho e de manter contato com os demais servidores da pasta, além da suspensão do exercício de suas funções.

Segundo a PF, as investigações das primeiras fases da operação indicam que importantes cargos dentro do Ministério foram preenchidos de acordo com os interesses dos grupo criminoso, o que permitiria a manutenção das ações ilícitas na pasta.