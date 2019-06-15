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Sorteio da Mega-Sena paga R$ 115 milhões

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 3,50 e pode ser feita até as 19 horas nas lotéricas do país e também no Portal Loterias Online

Publicado em 

15 jun 2019 às 12:18

Publicado em 15 de Junho de 2019 às 12:18

Mega-Sena pode pagar R$ 115 milhões neste sábado (15) Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
A Caixa Econômica Federal (CEF) realiza neste sábado (15), às 20 horas, o sorteio do concurso 2.160 da Mega-Sena. O valor estimado do prêmio é de R$ 115 milhões. O sorteio dos seis números acontecerá no Espaço Loterias Caixa, na cidade de São Paulo.
> Americano ganha R$ 1,3 bi ao usar números de um biscoito da sorte
A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 3,50 e pode ser feita até as 19 horas nas lotéricas do país e também no Portal Loterias Online. A chance de acerto, segundo a CEF, é de uma em 50 milhões.
O prêmio bruto corresponde a 43,35% da arrecadação da Caixa com a Mega-Sena. Após o sorteio deste sábado, o próximo concurso será na quarta-feira (19), véspera do feriado de Corpus Christi.

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