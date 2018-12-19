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Dinheiro

Sobe para 22% número de brasileiros que conseguem guardar dinheiro

A aplicação preferida entre os que conseguiram economizar foi a poupança

Publicado em 19 de Dezembro de 2018 às 20:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 dez 2018 às 20:15
Mais brasileiros passam a poupar dinheiro Crédito: Arquivo/Agência Brasil
Aumentou em outubro o percentual de brasileiros que conseguiram poupar dinheiro, saindo de 17% em setembro para 22%. Segundo a sondagem divulgada nesta quarta-feira (19) pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), a aplicação preferida entre os que conseguiram economizar foi a poupança, escolhida por 60% deles.
Entre as classes A e B o percentual dos que guardaram dinheiro ficou em 43%, enquanto nas classes C, D e E é de apenas 17%. O valor médio poupado em outubro é de R$ 591,70. Além da poupança, 24% dos que economizaram deixam o dinheiro dentro de casa e 22% mantiveram na conta-corrente. Há ainda os que preferiram os fundos de investimento (6%), a previdência privada (6%) e a bolsa de valores (4%).
A preocupação com imprevistos é a razão que motiva 50% dos poupadores. A segunda maior motivação é garantir um futuro melhor para a família, apontada por 30%, seguida por ter uma reserva em caso de desemprego (28%). As intenções de consumo começam a aparecer em quarto lugar, com os 20% que guardam dinheiro para fazer uma viagem, 12% que pretendem quitar ou comprar um imóvel e 12% que querem comprar um automóvel.
Entre os que não guardam dinheiro, 41% dizem que não poupam porque têm renda muito baixa, 14% disseram ter tido imprevistos e 13% admitem terem dificuldades para controlar os gastos e conseguir ter sobras no fim do mês.
A sondagem foi elaborada ouvindo 800 pessoas em 12 capitais: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Recife, Salvador, Fortaleza, Brasília, Goiânia, Manaus e Belém.

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