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Vacina

Sino Biopharma compra 15,03% da Sinovac, fabricante que desenvolve a Coronavac

No Brasil, o governo de São Paulo anunciou na quinta-feira (3) que deverá começar a vacinação com a Coronavac em janeiro de 2021
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 dez 2020 às 10:24

Publicado em 07 de Dezembro de 2020 às 10:24

A Sinovac tem feito progressos significativos no desenvolvimento de uma vacina, chamada de CoronaVac
A Sinovac tem feito progressos significativos no desenvolvimento de uma vacina, chamada de Coronavac Crédito: Reuters/Folhapress
A Sino Biopharmaceutical Ltd. fechou acordo para adquirir uma participação de 15,03% da Sinovac Life Sciences Co., que desenvolve a vacina contra a Covid-19, por US$ 515 milhões.
Recentemente, a Sinovac tem feito progressos significativos no desenvolvimento de uma vacina, chamada de Coronavac, tornando-se uma das poucas empresas na China que desenvolveu e produziu uma vacina por si mesma, afirmou a Sino Biopharma ao anunciar o negócio.
No Brasil, o governo de São Paulo anunciou na quinta-feira (3) que deverá começar a vacinação com a Coronavac em janeiro de 2021. O início da imunização, porém, depende da divulgação dos resultados do estudo clínico da fase 3 da vacina, desenvolvida pela Sinovac e produzida em parceria com o Instituto Butantan.
"O conselho acredita que com a entrada desses recursos a empresa será um parceiro estratégico chave para o grupo e espera que ambas as partes unam esforços para expandir a parceria e melhorar ainda mais a capacidade de vendas de vacinas, expansão para mercados no exterior, bem como desenvolvimento de novas tecnologias", acrescentou a empresa.
De acordo com a Sino Biopharma, os ensaios clínicos fase 3 da Sinovac já foram aprovados no Brasil, Indonésia, Turquia e Chile e atualmente a empresa recebe encomendas de vários países.
No comunicado, a empresa informa que a compra da participação será financiada com recursos próprios.

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