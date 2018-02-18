Sindicatos fazem ato nesta segunda contra a reforma da Previdência

Prédio do INSS: reforma do sistema previdenciário no país em xeque Crédito: Arquivo

Mesmo com a votação da reforma da Previdência ameaçada, devido à intervenção federal na segurança no Rio de Janeiro - que impede que haja alterações na Constituição - estão mantidos para a segunda-feira (19) atos em todo Brasil como parte do Dia Nacional de Lutas Contra a reforma.

No Espírito Santo, a manifestação está sendo organizada por sindicatos e movimentos sociais, que pretendem realizar panfletagem na Praça Oito a partir das 8 horas. A ideia é que os manifestantes saiam em caminhada em direção ao INSS, na Avenida Beira-Mar, onde darão um abraço simbólico na sede do órgão.

"Não será greve. Queremos mostrar por que somos contra a reforma e denunciar os deputados e senadores capixabas que estão apoiando esta reforma do Temer", disse o diretor de imprensa do Sindicato dos Bancários do Espírito Santo (Sindibancários-ES), Carlos Pereira de Araújo, que garantiu que os bancos funcionarão normalmente.

Neste domingo (18), os organizadores do movimento farão uma prévia do ato em feiras populares da Grande Vitória. Estão previstas visitas às feiras de Aribiri, em Vila Velha; Campo Grande, em Cariacica; e São Pedro e Gurigica, em Vitória.

"Vamos panfletar e explicar às pessoas que a reforma da Previdência quer favorecer os planos de previdência privados. Somos contra isso. No Senado foi feita uma auditoria provando que não existe déficit. Na verdade, eles querem se apropriar deste fundo e falseiam dados dizendo que a Previdência é deficitária", alega o dirigente sindical.