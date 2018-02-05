Sindicalistas protestam contra Previdência em Aeroporto de Brasília

O diretor da Central Sindical Popular (CSP) David Lobão Crédito: Reprodução/YouTube

Trabalhadores ligados às centrais sindicais protestam contra a reforma da Previdência na área de desembarque do Aeroporto de Brasília à espera de deputados. Fazendo muito barulho eles gritam "se for votar ( a favor da reforma) não vai voltar" ao mandato. Poucos parlamentares passaram pelo local. Segundo organizadores, os deputados foram informados do ato e estão saindo por um outro portão.

O diretor da Central Sindical Popular (CSP) David Lobão disse que serão realizadas manifestações em todo país.

 Deixamos bem claro aos deputados que não concordamos, não queremos a reforma da Previdência que acaba de vez com os direitos da classe dos trabalhadores, do povo pobre que está próximo a se aposentar. Estamos pressionado os deputados e vamos fazer isso até o dia 19  disse Lobão.

De acordo com o sindicalista, está marcada para o dia 19 de fevereiro, véspera da votação da reforma da Previdência na Câmara, uma paralisação geral. A convocação está sendo feita em conjunto com a CUT e as demais centrais sindicais