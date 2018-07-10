Setor produtivo sai em defesa de nova ferrovia

Setor de rochas pode ser afetado e perder competitividade, avaliam dirigentes Crédito: Marcelo prest/arquivo





A construção da ferrovia até o Sul capixaba é fundamental para o desenvolvimento estadual, avaliam empresários do Espírito Santo. De acordo com representantes dos setores de agronegócio, rochas, metalurgia, importação e exportação, sem o ramal, a logística do Estado vai ficar atrasada, e, consequentemente, haverá perda de competitividade e de investimentos.

Para eles, a ligação, que deveria ser construída inicialmente até Presidente Kennedy e posteriormente ligar o Estado ao Rio de Janeiro, representa um avanço para o transporte de cargas dentro do Espírito Santo.

É uma ferrovia de extrema importância para o Estado porque vai aumentar muito a movimentação de carga, gerar negócios em outros setores e sem contar que será uma forma de existir uma compensação ambiental pelas atividades de mineração executados pela Vale no Espírito Santo, afirma o presidente do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e de Material Elétrico (Sindifer), Lúcio Dalla Bernardina.

Na lista de investimentos que podem ser impactados, se a ferrovia não for construída, está a construção do Porto Central, em Presidente Kennedy. A malha da ferrovia contribuiria para a logística de distribuição de cargas entre o Espírito Santo e Estados vizinhos, além de facilitar as exportações.

O vice-presidente do Sindicato do Comércio de Exportação e Importação (Sindiex), Sidemar de Lima Acosta, acredita que o governo federal está tirando a melhor oportunidade para o Espírito Santo expandir a sua atividade logística, aquilo que hoje o país precisa, para exportar e escoar cargas. E, além disso, os nosso portos tem dificuldades logísticas, porque as rodovias não estão conectadas a ele, conta.

Ainda de acordo com Acosta, a falta de certeza de sobre a construção da ferrovia gera insegurança para os grandes investidores, o que tira a possibilidade de competitividade do Estado se tornar um grande centro logístico para o país, explica.

SAÍDA

O Estado concentra cerca de 1,6 mil empresas que trabalham com rochas. Em 2017, o setor movimentou cerca de US$ 1 bilhão em exportações no Espírito Santo. Porém, essa carga que saiu pelo Porto de Vitória precisou trocar de navio no Rio ou em São Paulo para chegar até o seu destino final.

Fora que termos uma ferrovia que ligue Vitória ao Sul do Estado fará com que os acidentes envolvendo transportes de rochas reduzam significativamente e o custo do transporte caia, comenta Tales Machado, o presidente do Sindirochas.