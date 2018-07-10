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Competitividade

Setor produtivo sai em defesa de nova ferrovia

Infraestrutura logística atrasada impede escoamento e afasta novos negócios

Publicado em 10 de Julho de 2018 às 01:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jul 2018 às 01:42
Setor de rochas pode ser afetado e perder competitividade, avaliam dirigentes Crédito: Marcelo prest/arquivo
 
A construção da ferrovia até o Sul capixaba é fundamental para o desenvolvimento estadual, avaliam empresários do Espírito Santo. De acordo com representantes dos setores de agronegócio, rochas, metalurgia, importação e exportação, sem o ramal, a logística do Estado vai ficar atrasada, e, consequentemente, haverá perda de competitividade e de investimentos.
Para eles, a ligação, que deveria ser construída inicialmente até Presidente Kennedy e posteriormente ligar o Estado ao Rio de Janeiro, representa um avanço para o transporte de cargas dentro do Espírito Santo.
É uma ferrovia de extrema importância para o Estado porque vai aumentar muito a movimentação de carga, gerar negócios em outros setores e sem contar que será uma forma de existir uma compensação ambiental pelas atividades de mineração executados pela Vale no Espírito Santo, afirma o presidente do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e de Material Elétrico (Sindifer), Lúcio Dalla Bernardina.
Na lista de investimentos que podem ser impactados, se a ferrovia não for construída, está a construção do Porto Central, em Presidente Kennedy. A malha da ferrovia contribuiria para a logística de distribuição de cargas entre o Espírito Santo e Estados vizinhos, além de facilitar as exportações.
O vice-presidente do Sindicato do Comércio de Exportação e Importação (Sindiex), Sidemar de Lima Acosta, acredita que o governo federal está tirando a melhor oportunidade para o Espírito Santo expandir a sua atividade logística, aquilo que hoje o país precisa, para exportar e escoar cargas. E, além disso, os nosso portos tem dificuldades logísticas, porque as rodovias não estão conectadas a ele, conta.
Ainda de acordo com Acosta, a falta de certeza de sobre a construção da ferrovia gera insegurança para os grandes investidores, o que tira a possibilidade de competitividade do Estado se tornar um grande centro logístico para o país, explica.
SAÍDA
O Estado concentra cerca de 1,6 mil empresas que trabalham com rochas. Em 2017, o setor movimentou cerca de US$ 1 bilhão em exportações no Espírito Santo. Porém, essa carga que saiu pelo Porto de Vitória precisou trocar de navio no Rio ou em São Paulo para chegar até o seu destino final.
Fora que termos uma ferrovia que ligue Vitória ao Sul do Estado fará com que os acidentes envolvendo transportes de rochas reduzam significativamente e o custo do transporte caia, comenta Tales Machado, o presidente do Sindirochas.
Atualmente, 40% da produção de café arábica do Estado é exportado pelos portos do Rio de Janeiro e de São Paulo. O Espírito Santo não pode ficar refém da malha rodoviária, que é obsoleta. Por isso, precisamos de uma ferrovia, afirma Jorge Luiz Nicchio, presidente dos Centro de Comércio de Café (CCCV). (Com informações de Mikaella Campos)

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