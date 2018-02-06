Servidores públicos correm para garantir aposentadoria no ES

Ufes: instituição foi a que teve maior crescimento em pedidos de aposentadorias Crédito: Fernando Madeira | AG

Os pedidos de aposentadoria dos servidores públicos, que já vêm numa crescente nos últimos 11 anos, dispararam em 2017. Numa verdadeira corrida para fugir da reforma da Previdência, os requerimentos de funcionários públicos estaduais e federais lotados no Espírito Santo cresceram 26% apenas no ano passado.

Esse aumento é ainda maior se considerados os últimos 11 anos. No caso dos servidores federais no Estado, esse crescimento foi de aproximadamente 168%, indo de 157 pedidos, em 2007, para 422, em 2017, alcançando o recorde histórico, segundo dados do Ministério do Planejamento e do Painel Estatístico de Pessoal (PEP), do governo federal.

Apenas de 2016 para 2017, o aumento foi de 51%. No ano passado, cerca de 96% dos pedidos eram de aposentadoria voluntária, 3% por invalidez e 1% compulsória. A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) foi a instituição com maior corrida, passando de 45 requerimentos para 163 em 11 anos, um crescimento de 262%.

Entre os servidores do Poder Executivo estadual, o crescimento dos pedidos também foi alto: cerca de 64% nos últimos 11 anos, sendo 22% apenas no ano passado. Desde 2015, os requerimentos têm ficado acima da média.

Toda essa corrida, na avaliação de especialistas em administração pública, é fruto direto da discussão e proposta de reformar o sistema previdenciário. Eles ponderam que pelo texto atual, os servidores seriam os mais prejudicados, por isso criou-se um medo natural.

Há um receio em razão da perspectiva de perda de direitos, que fez com que haja temor. Ocorreu um cenário igual quando Fernando Henrique também teve essa iniciativa. É uma reação natural, porque qualquer um fica desconfiado de mudar regras no meio de um jogo, ainda mais com essa estratégia equivocada do governo de não esclarecer melhor essas regras, avaliou o mestre em Administração Pública, Hugo Júnior Brandião.

O economista Juliano César Gomes lembrou que esse não é um receio só entre os servidores. Isso gera uma incerteza não só nos regimes próprios de Previdência, mas também no INSS. Então, quem já preencheu os requisitos tende a dar logo entrada no pedido para não correr o risco de ter perdas, pontuou.

O secretário estadual de Planejamento, Regis Mattos, também concordou que a reforma é o fator principal, mas avalia toda essa preocupação como desnecessária. Desde a primeira versão da PEC existe a preservação dos direitos adquiridos, ou seja, quem tem tempo e idade pra se aposentar, isso não muda. Além disso, temos que ver essas mudanças como algo necessário e urgente para garantir o pagamento das próprias aposentadorias nos próximos anos.

Segundo o Ministério do Planejamento, não se pode negar que a proposta de reforma seja um motivador dos pedidos de aposentadoria, mas há outros fatores, como a idade média dos servidores do Poder Executivo Federal ser elevada (57 anos), o que torna muitos servidores aptos a pleitearem esse benefício.

Infográfico Crédito: Marcelo Franco

CORRIDA PREJUDICA REGIMES PRÓPRIOS

A corrida dos servidores públicos pela aposentadoria em razão do receio quanto a aprovação de novas regras previdenciárias tem causado impactos negativos para os Regimes de Previdência Própria dos Servidores Públicos (RPPS). Isso porque com mais pessoas se aposentando, a folha de pagamento desses sistemas fica mais inchada, o que faz o rombo crescer ano a ano.

Esse crescimento dos pedidos acaba afetando o déficit previdenciário, porque, com mais servidores na inatividade, a folha do regime cresce e o rombo vai ficando mais fundo e difícil de ser solucionado, explicou o secretário estadual de Planejamento, Regis Mattos.

No ano passado, o déficit dos RPPS atingiu seu recorde histórico, chegando a

R$ 86,34 bilhões no regime próprio dos servidores da União, e R$ 1,75 bilhão entre os servidores do Poder Executivo estadual, o que, segundo Mattos, é em boa parte fruto desse aumento do número de aposentados, aliado a uma maior expectativa de vida.

Outro ponto em que a corrida pela aposentadoria também impacta os regimes próprios é quanto a redução da receita. Segundo o economista Juliano César Gomes, isso deve agravar o fluxo de caixa em função da redução do número de contribuintes. À medida em que esses efetivos se aposentam, a base de contribuição cai, porque na maioria dos casos não se repõem com novos concursos, mas se contrata temporários ou comissionados, que são profissionais que não contribuem com esse regime. Quanto mais tempo o servidor permanecer na ativa é melhor, explica.

De acordo com Mattos, no caso do Estado, o impacto na contribuição não chega a ser o problema. Existem dois fundos. Desde 2004 para cá, os novos servidores contribuem para o Previdenciário, que tem superávit acumulado em R$ 3 bi. Então, ele não ajuda a reduzir o déficit do Fundo Financeiro. São coisas diferentes.

Sede do IPAJM: rombo dos regimes próprios cresce com corrida para se aposentar Crédito: Vitor Jubini

SERVIÇO PÚBLICO

Outro prejuízo com a aceleração dos pedidos de aposentadoria do funcionalismo é a própria prestação dos serviços públicos, segundo o mestre em Administração, Hugo Brandião. Há um risco de alguns setores ficarem mais frágeis e perderem a eficiência, com menos qualidade dos serviços prestados. O problema é que em áreas como saúde, segurança e educação, a gente não pode ter uma situação dessas, diz, alertando ainda para a perda de mão obra capacitada. Esses servidores fizeram várias capacitações, pagas pelo próprio governo, para exercer bem aquela função. Têm-se, com isso, uma perda de inteligência do serviço público.