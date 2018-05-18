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Irregularidades

Servidores do INSS protestam contra indicações políticas do PSC

Ato aconteceu na manhã desta sexta-feira e foi motivado pelas revelações do O GLOBO sobre irregularidades em um contrato milionário de informática

Publicado em 18 de Maio de 2018 às 11:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mai 2018 às 11:55
Protesto no INSS contra o PSC, André Moura e Ilton Fernandes (diretor de Atendimento do INSS) Crédito: Divulgação
Depois de O GLOBO revelar irregularidades em um contrato assinado pelo ex-presidente do INSS Francisco Lopes com uma empresa de informática de fachada, servidores do órgão realizaram um protesto nesta manhã na sede nacional do INSS em Brasília. Centenas de servidores deram um abraço simbólico no edifício-sede do órgão e pediram o fim das indicações políticas que estariam provocando negócios prejudiciais ao INSS, como o contrato de R$ 8,8 milhões que levou à demissão do presidente da repartição na quarta-feira.
Desde o início desta semana, reportagens do GLOBO têm revelado detalhes de contratos da gestão do governo do presidente Michel Temer com a RSX, empresa que se apresenta como desenvolvedora de softwares e sistemas, mas que está sediada em um pequeno depósito de bebidas em brasília.
Na manifestação em frente ao INSS, os funcionários protestam contra a atuação do líder do governo no Congresso, André Moura (PSC-SE), que, por determinação de Temer, detém o controle das indicações políticas no órgão.
Participam da mobilização servidores de todas as áreas, como analistas, técnicos, peritos, assistentes sociais, com e sem cargos de confiança.
Os manifestantes também pediram o fim da corrupção, o fim do loteamento de cargos do INSS e o fim da ingerência partidária do PSC no INSS.

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