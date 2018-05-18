Servidores do INSS protestam contra indicações políticas do PSC

Protesto no INSS contra o PSC, André Moura e Ilton Fernandes (diretor de Atendimento do INSS) Crédito: Divulgação

Depois de O GLOBO revelar irregularidades em um contrato assinado pelo ex-presidente do INSS Francisco Lopes com uma empresa de informática de fachada, servidores do órgão realizaram um protesto nesta manhã na sede nacional do INSS em Brasília. Centenas de servidores deram um abraço simbólico no edifício-sede do órgão e pediram o fim das indicações políticas que estariam provocando negócios prejudiciais ao INSS, como o contrato de R$ 8,8 milhões que levou à demissão do presidente da repartição na quarta-feira.

Desde o início desta semana, reportagens do GLOBO têm revelado detalhes de contratos da gestão do governo do presidente Michel Temer com a RSX, empresa que se apresenta como desenvolvedora de softwares e sistemas, mas que está sediada em um pequeno depósito de bebidas em brasília.

Na manifestação em frente ao INSS, os funcionários protestam contra a atuação do líder do governo no Congresso, André Moura (PSC-SE), que, por determinação de Temer, detém o controle das indicações políticas no órgão.

Participam da mobilização servidores de todas as áreas, como analistas, técnicos, peritos, assistentes sociais, com e sem cargos de confiança.