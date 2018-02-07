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Decreto

Servidor só poderá adquirir passagem aérea na classe econômica

Decreto editado pelo presidente Michel Temer obriga servidores públicos e seus dependentes a adquirir apenas as passagens mais baratas em voos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 fev 2018 às 12:35

Publicado em 07 de Fevereiro de 2018 às 12:35

Avião Crédito: Pixabay
O presidente Michel Temer e o ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, editaram o Decreto 9.280/2018, que determina que a passagem aérea destinada ao servidor e aos respectivos dependentes será adquirida pelo órgão competente sempre na classe econômica.
Pelo texto, se o servidor optar por outros meios de transporte, outra classe tarifária no transporte aéreo ou outra companhia aérea, "as passagens serão adquiridas somente após a cobertura pelo servidor de eventual diferença a maior".
O decreto está publicado no Diário Oficial da União (DOU), desta quarta-feira, 7.

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