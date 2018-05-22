Serra facilita licenciamento e quer atrair 50 empresas

Prefeito Audifax Barcelos durante sanção da lei que muda os processos de licenciamento Crédito: André Toscano/Prefeitura da Serra

A partir desta quarta-feira (23) o município da Serra poderá emitir algumas licenças em até dois dias e dar prazos para elas de até 10 anos de vigência. A medida foi sancionada nesta segunda-feira (22) pelo prefeito do município, Audifax Barcelos (Rede), e pretende atrair até 50 empresas nos próximos 12 meses, podendo gerar até 4 mil empregos.

A maior mudança é na emissão de licenças de operação, que antes tinham validade de quatro anos e passarão a valer por 10 anos. Já as licenças de instalação passam a ter vigência de seis anos (antes eram quatro), enquanto a licença prévia, que era válida por quatro anos, passa a valer por cinco.

O município também aumentou de 63 para 152 o número de atividades que não vão precisar de licenciamento ambiental. Além disso, o processo para emitir as licenças poderá ser realizado todo pela internet, podendo diminuir o prazo para o procedimento de 90 dias para dois dias. Outra mudança foi o desconto em atos infracionais pagos à vista, que passou de 10% para 30%.

BARCELONA VAI GANHAR HIPERMERCADO

A proposta de mudanças no licenciamento vinha sendo debatida com empresários há meses e já conta, segundo Audifax, com algumas grandes empresas que esperavam a sanção do projeto. Uma delas é a rede de supermercados Casagrande, que já está construindo um hipermercado em Barcelona.

O estabelecimento contará com 5 mil m² de área construída e deverá ficar pronto em novembro de 2019.

De acordo com o prefeito, também há conversas adiantadas para a instalação de um novo supermercado, em Jacaraípe, e de centros de distribuição de grandes empresas nacionais dos setores de farmácia, alimentos e chocolates na cidade.

É uma medida para diminuir a burocracia, que é perversa e até anti-ética, com muitas pessoas criando dificuldades para vender facilidades. O Brasil está passando por uma crise, e acredito que essas medidas poderão incentivar a indústria e, principalmente, o comércio a voltar a crescer, podendo contratar mais pessoas, afirmou.

A nova lei entra em vigor nesta quarta-feira (23), mas alguns pontos ainda serão regulamentados nos próximos 30 dias.

PROJETO FOI ALVO DE POLÊMICA NA CÂMARA DA SERRA

As 10 medidas para a desburocratização, como o projeto de lei foi chamado, chegou a ficar engavetado por 56 dias na Câmara de Vereadores da Serra. A proposta foi protocolada em março, mas por conta da conturbada mudança na presidência da Casa, com o boicote de sessões por parte de alguns vereadores, acabou só sendo votada no dia 26 de abril.