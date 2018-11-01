Serginho Groisman: 'É possível voltar atrás e recomeçar várias vezes'

O jornalista Serginho Groisman foi palestrante no evento Arena de Profissões, realizado pela Rede Gazeta Crédito: Marcelo Prest





A escolha de uma profissão não deve ser algo definitivo, pois muita coisa ainda pode mudar. Se antes para ser bem sucedido era preciso se formar em Medicina, Direito ou Engenharia, hoje essa realidade é bem diferente. Isso porque muitos dos postos de trabalho do futuro ainda nem existem. A afirmação é do jornalista e apresentador do programa Altas Horas da TV Globo, Serginho Groisman, que esteve em Vitória na quarta-feira (31) para participar do evento Arena de Profissões 2018, promovido pela Rede Gazeta. Ele veio falar sobre Carreiras, Sonhos e Desafios.

O importante é não ter pressa. O jovem deve escolher a faculdade como um teste, sabendo que sempre é possível voltar atrás e recomeçar tantas vezes forem necessárias. Há várias carreiras dentro de uma mesma profissão. No caso da área médica, por exemplo, são inúmeras especialidades, afirmou Serginho.

O apresentador lembra que fez três faculdades: Direito, História e Jornalismo, mas que concluiu apenas a de Comunicação. Para ele, saber errar e reconhecer é fundamental. Os jovens estão mais indecisos hoje, pois antes as escolhas eram mais fáceis. Muitos deles seguiam os passos dos pais, o que ainda ocorre, mas hoje o que eles querem é ter caminhos mais abertos, de acordo com a sua vocação. Para isso, é necessário ter paciência e prazer com o que se quer fazer. As portas não se abrem apenas porque se tem vocação. Sua percepção individual vai ter levar para bons caminhos, avaliou.

A Arena das Profissões contou ainda com a participação do médico obstetra Fernando Guedes, da psicóloga Gisélia Freitas, do diretor de inovação do Senai Mateus Simões de Freitas, a booktuber Ju Cirqueira e a nutricionista Carol Sessa.

DEBATE

O médico Fernando Guedes, que ganhou fama nas redes sociais por desenvolver uma dancinha com suas pacientes durante o trabalho de parto, contou que ao ingressar no curso de Medicina queria seguir os passos da mãe, que é pediatra. No decorrer da graduação, se apaixonou pela obstetrícia.

A ideia da dança veio para tirar o conceito de que o parto é sinônimo de dor. A sugestão foi de uma paciente que estava em sua segunda gestação e que passou por uma cesariana na primeira gravidez, lembrou Guedes.

A booktuber Ju Cirqueira tem como trabalho incentivar a leitura por meio do canal Clube Nuvem Literária, no YouTube. Ela era professora de Letras e decidiu deixar a carreira para se dedicar ainda mais à nova profissão.

Eu não era uma leitora assídua e não tinha entre os meus familiares alguém com este hábito. Por ser professora, precisei ler bastante. Encontrei espaço na internet para compartilhar experiências literárias. Pedi exoneração do cargo para me dedicar ao novo espaço da internet, destacou.

A psicóloga Gisélia Freitas observou que os profissionais precisam se reinventar a todo instante, desde que seja feita de maneira planejada. O interessante é descobrir no que essa pessoa é boa, amadurecendo o processo de autoavaliação.

Na opinião do diretor de Inovação do Senai, Mateus Simões, novas profissões vão surgir, mas aquelas que já existem serão transformadas. Cada vez mais é necessário se aperfeiçoar. O que vai fazer você se destacar será o seu conhecimento em determinado tema. O profissional terá que aprender a evoluir, ressaltou.