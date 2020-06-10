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Medida Provisória

Senado cancela sessão e adia votação de MP da redução de jornada e salário

Senadores pediram mais tempo para analisar com mais detalhes o texto e negociar alterações com o relator, Vanderlan Cardoso (PP-GO)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jun 2020 às 19:46

Publicado em 10 de Junho de 2020 às 19:46

Presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), conduz sessão via videoconferência
Presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), conduz sessão via videoconferência Crédito: Waldemir Barreto/Senado Fotos
Senado cancelou a sessão desta quarta-feira (10), e adiou a votação da medida provisória 936/2020, que autoriza a suspensão de contratos de trabalho e a redução de jornadas e salários durante a pandemia de Covid-19. A análise do texto, aprovado anteriormente pela Câmara, ficou para terça-feira (16).

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Senadores pediram mais tempo para analisar o texto e negociar alterações com o relator, Vanderlan Cardoso (PP-GO). Ele apresentou uma versão do parecer em cima da hora e tentava manter a votação nesta quarta. Líderes da Casa, porém, avaliaram que não havia tempo para concluir a análise no mesmo dia.
Cardoso tem pressa para aprovar o texto. Ele argumenta que os contratos de suspensão assinados no início de abril, válidos por 60 dias, terminam no dia 1º de julho. Como o relator pretende estender o prazo até o fim do ano, se a MP não for votada até essa data há risco de demissões e de um vácuo jurídico nas relações trabalhistas, argumentou o senador.
O clima no Senado é pela aprovação da MP. Parlamentares de diversas bancadas, porém, tentam alterações e concessões a categorias específicas.

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