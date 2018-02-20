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Alerta

Sem reforma, sistema previdenciário pode gerar alta de impostos, diz Tesouro

Ana Paula Vescovi apontou que houve 'claro desafio' em aprovar a reforma da Previdência
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 fev 2018 às 17:45

Publicado em 20 de Fevereiro de 2018 às 17:45

Um dia após o governo retirar oficialmente da pauta da Câmara a proposta de emenda constitucional que muda as regras da aposentadoria, a secretária do Tesouro Nacional, Ana Paula Vescovi, fez nesta terça-feira (20) uma defesa da reforma da Previdência, que, segundo ela, não só é a medida mais importante do ajuste fiscal como representa uma alternativa para o país evitar o aumento da carga tributária.
Após lembrar de estimativas que apontam um crescimento de 8,5% para cerca de 19% dos gastos previdenciários como proporção do Produto Interno Bruto (PIB) nas próximas três décadas, Ana Paula comentou que o sistema da Previdência traz uma sobrecarga de despesas que pode levar a um aumento grande de impostos.
Ana Paula Vescovi é a secretária do Tesouro Nacional Crédito: Dida Sampaio/AE
Se concretizado, o avanço da carga tributária tira crescimento potencial do Brasil, observou a secretária do Tesouro em aula magna proferida na abertura do curso de graduação do Insper.
Segundo ela, o ajuste das despesas obrigatórias, sendo a Previdência a mais importante delas, se tornou inevitável já que, pressionada por um orçamento engessado por gastos obrigatórios, a margem de liberdade fiscal, onde o governo tem efetivamente flexibilidade para reduzir despesas, é de apenas R$ 85 bilhões e esse montante não pode ser totalmente extinto, já que, entre outras coisas, financiam o custeio da máquina administrativa.
"Tem pouco espaço para fazer ajuste pelo lado das despesas. Temos que mudar as despesas obrigatórias", assinalou Ana Paula.
Demora
Ao responder a uma pergunta sobre a demora em se votar a reforma da Previdência, Ana Paula lembrou que a intervenção federal no Rio de Janeiro impede a tramitação de emendas constitucionais, mas também apontou o "claro desafio" que o Planalto vinha tendo para conseguir votos suficientes para a aprovação da matéria.
Apesar disso, ela considerou que houve um ganho de acúmulo de informação no debate, já que, segundo ela, a sociedade está hoje mais consciente da necessidade de aprovação da reforma das aposentadorias. "O Brasil, no momento mais oportuno, vai enfrentar essa questão", disse.

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